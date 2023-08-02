Робота в Україні — Мінреінтеграції обіцяє працевлаштувати українців

Люди проходять навчання. Фото: Unplush

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій обіцяє працевлаштувати українців. Йдеться про роботу на деокупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Робота на звільнених територіях

Як зазначають у відомстві, на початку липня почала функціонувати платформа "Резерв для державної служби на деокупованих територіях". Вже налічується більше тисячі охочих громадян працювати на звільнених територіях країни.

"Відтоді в системі зареєструвалися майже 1400 осіб, аби вступити до кадрового резерву для роботи на звільнених територіях... Кількість охочих зростає з кожним днем", — повідомляють у Міністерстві.

Із зареєстрованої кількості 60% заявок надійшло від чоловіків, 40% — від жінок.

Як уточнюють у відомстві, наступним кроком для цих громадян стане професійне навчання.

Хто і як може зареєструватися

Мета відповідного резерву — забезпечення персоналом обласних військових адміністрацій, а також інших держорганів, які запрацюють на звільнених з-під окупації територіях.

У резерв відбирають умотивованих громадян, які є фахівцями різних спеціальностей.

У відомстві наголошують, що реєстрація триває. Ті, хто також хотів би взяти участь у відновленні звільнених територій, можуть перейти за наступним посиланням та подати заявку.

Координує проєкт, окрім Мінреінтеграції, Нацагенція з питань державної служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.