Робота в Україні — Мінреінтеграції обіцяє працевлаштувати українців

Мінреінтеграції обіцяє працевлаштувати українців: хто має право і як зареєструватися
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій обіцяє працевлаштувати українців. Йдеться про роботу на деокупованих територіях.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Робота на звільнених територіях
Як зазначають у відомстві, на початку липня почала функціонувати платформа "Резерв для державної служби на деокупованих територіях". Вже налічується більше тисячі охочих громадян працювати на звільнених територіях країни.
"Відтоді в системі зареєструвалися майже 1400 осіб, аби вступити до кадрового резерву для роботи на звільнених територіях... Кількість охочих зростає з кожним днем", — повідомляють у Міністерстві.
Із зареєстрованої кількості 60% заявок надійшло від чоловіків, 40% — від жінок.
Як уточнюють у відомстві, наступним кроком для цих громадян стане професійне навчання.
Хто і як може зареєструватися
Мета відповідного резерву — забезпечення персоналом обласних військових адміністрацій, а також інших держорганів, які запрацюють на звільнених з-під окупації територіях.
У резерв відбирають умотивованих громадян, які є фахівцями різних спеціальностей.
У відомстві наголошують, що реєстрація триває. Ті, хто також хотів би взяти участь у відновленні звільнених територій, можуть перейти за наступним посиланням та подати заявку.
Координує проєкт, окрім Мінреінтеграції, Нацагенція з питань державної служби.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.
Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.