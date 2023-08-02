Работа в Украине — Минреинтеграции обещает трудоустроить украинцев

Минреинтеграции обещает трудоустроить украинцев: кто имеет право и как зарегистрироваться
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обещает трудоустроить украинцев. Речь идет о работе на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Работа на освобожденных территориях
Как отмечают в ведомстве, в начале июля начала функционировать платформа "Резервы для государственной службы на деоккупированных территориях". Уже насчитывается более тысячи желающих работать на освобождённых территориях страны.
"С тех пор в системе зарегистрировались почти 1400 желающих поступить в кадровый резерв для работы на освобожденных территориях... Количество желающих растет с каждым днем", — сообщают в Министерстве.
Из зарегистрированного количества 60% заявок поступило от мужчин, 40% — от женщин.
Как уточняют в ведомстве, следующим шагом для этих граждан станет профессиональное обучение.
Кто и как может зарегистрироваться
Цель соответствующего резерва — обеспечение персоналом областных военных администраций, а также других госорганов, которые заработают на освобожденных из-под оккупации территориях.
В резерв отбирают мотивированных граждан, являющихся специалистами разных специальностей.
В ведомстве подчеркивают, что регистрация продолжается. Те, кто также хотел бы принять участие в восстановлении освобожденных территорий, могут перейти по следующей ссылке и подать заявку.
Координирует проект, кроме Минреинтеграции, Нацагентство по вопросам государственной службы.
Что еще стоит знать
Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.
Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.