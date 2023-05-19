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Минцифры обновило одну из важных услуг в "Дії"

19 мая 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минцифры обновило одну из важных услуг в Дії
Портал госуслуг "Дії". Фото: okhtyrkamr.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.

Об этом сообщили в пресс-центре Минцифры.

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Кто сможет воспользоваться услугой

Как отмечают в ведомстве, теперь доступ к сервису имеют жители Луцка и десяти областей. Речь идет о:

  • Закарпатской;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкой;
  • Черниговской.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, регистрация недвижимости будет подтверждать законность права собственности. В то же время внесение сведений в е-реестр максимально обезопасит информацию: данные не потеряются и не будут уничтожены в отличие от архивов бумажных. Мошенники не смогут подделать документы и завладеть имуществом.

Также, чтобы получить денежную компенсацию по государственной программе "єВідновлення", жилую недвижимость обязательно необходимо зарегистрировать в Госреестре имущественных прав. До этого для регистрации нужно было обратиться в не менее чем три государственные учреждения. Теперь такая услуга доступна онлайн по алгоритму:

  • нужно найти пункты "Земля, строительство, недвижимость";
  • далее выбрать раздел "Госрегистрация прав на недвижимое имущество";
  • затем нужно подать заявление;
  • внести нужную информацию и добавить сканы-копии документов;
  • подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

О результате заявитель может узнать по электронной почте. Также статус высветится в кабинете на госпортале "Дія".

Напомним, украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонт за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення", которую запустили неделю назад.

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