Минцифры обновило одну из важных услуг в "Дії"
Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.
Об этом сообщили в пресс-центре Минцифры.
Кто сможет воспользоваться услугой
Как отмечают в ведомстве, теперь доступ к сервису имеют жители Луцка и десяти областей. Речь идет о:
- Закарпатской;
- Киевской;
- Днепропетровской;
- Львовской;
- Одесской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Черниговской.
Как отметили в пресс-службе Минцифры, регистрация недвижимости будет подтверждать законность права собственности. В то же время внесение сведений в е-реестр максимально обезопасит информацию: данные не потеряются и не будут уничтожены в отличие от архивов бумажных. Мошенники не смогут подделать документы и завладеть имуществом.
Также, чтобы получить денежную компенсацию по государственной программе "єВідновлення", жилую недвижимость обязательно необходимо зарегистрировать в Госреестре имущественных прав. До этого для регистрации нужно было обратиться в не менее чем три государственные учреждения. Теперь такая услуга доступна онлайн по алгоритму:
- нужно найти пункты "Земля, строительство, недвижимость";
- далее выбрать раздел "Госрегистрация прав на недвижимое имущество";
- затем нужно подать заявление;
- внести нужную информацию и добавить сканы-копии документов;
- подписать заявление квалифицированной электронной подписью.
О результате заявитель может узнать по электронной почте. Также статус высветится в кабинете на госпортале "Дія".
Напомним, украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонт за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення", которую запустили неделю назад.