Минцифры обновило одну из важных услуг в "Дії"

Портал госуслуг "Дії". Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.

Об этом сообщили в пресс-центре Минцифры.

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Кто сможет воспользоваться услугой

Как отмечают в ведомстве, теперь доступ к сервису имеют жители Луцка и десяти областей. Речь идет о:

Закарпатской;

Киевской;

Днепропетровской;

Львовской;

Одесской;

Ровенской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черниговской.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, регистрация недвижимости будет подтверждать законность права собственности. В то же время внесение сведений в е-реестр максимально обезопасит информацию: данные не потеряются и не будут уничтожены в отличие от архивов бумажных. Мошенники не смогут подделать документы и завладеть имуществом.

Также, чтобы получить денежную компенсацию по государственной программе "єВідновлення", жилую недвижимость обязательно необходимо зарегистрировать в Госреестре имущественных прав. До этого для регистрации нужно было обратиться в не менее чем три государственные учреждения. Теперь такая услуга доступна онлайн по алгоритму:

нужно найти пункты "Земля, строительство, недвижимость";

далее выбрать раздел "Госрегистрация прав на недвижимое имущество";

затем нужно подать заявление;

внести нужную информацию и добавить сканы-копии документов;

подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

О результате заявитель может узнать по электронной почте. Также статус высветится в кабинете на госпортале "Дія".

Напомним, украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонт за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення", которую запустили неделю назад.