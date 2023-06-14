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Мінцифри розігрує 1 млн доларів: хто може взяти участь у конкурсі

14 червня 2023 10:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінцифри розігрує 1 млн доларів — хто може взяти участь у конкурсі
Інженер збирає новий дрон. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

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Деталі конкурсу

Йдеться про конкурс під назвою Drone Hackathon Anti-Shahеd. Це вже друге щорічне змагання в рамках проєкту "Армія дронів". Його проведуть 24-25 червня.

Як наголошують у відомстві, метою конкурсу є об’єднання умінь розробників, інженерів, кіберфахівців та ентузіастів, які працюватимуть над передовими системами і технологіями для боротьби з безпілотниками.

"Нові технології допоможуть боротися з ворожими дешевими "шахедами" та не витрачати потужні ресурси наших сил ППО", — зазначають у пресцентрі.

Мільйонний контракт на реалізацію розробки виділять тим розробникам, чий продукт покаже свою ефективність, а українські військові її затвердять.

Долучитися до конкурсу можуть:

  • розробники, у котрих є ідеї розробок та мріють їх втілити;
  • громадяни, які хочуть показати вже створені defense-tech розробки для боротьби з дронами;
  • ті, хто вже займається виробництвом безпілотників.

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подавати заявки за посиланням.

У рамках "Армії дронів" раніше обрали шестеро переможців. Вони реалізували свої ідеї та продемонстрували ЗСУ.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БпЛА. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів.

Також ми писали, що Міністерство цифрової інформації оновило одну з важливих послуг на порталі державних послуг "Дія". Розширили доступ до послуги реєстрації нерухомого майна.

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