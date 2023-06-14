Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Минцифры разыгрывает 1 млн долларов: кто может принять участие в конкурсе arrow

Минцифры разыгрывает 1 млн долларов: кто может принять участие в конкурсе

14 июня 2023 10:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минцифры разыгрывает 1 млн долларов — кто может принять участие в конкурсе
Инженер собирает новый дрон. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии по обнаружению и уничтожению дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Читайте также:

Детали конкурса

Речь идет о конкурсе под названием Drone Hackathon Anti-Shahеd. Это уже второе ежегодное соревнование в рамках проекта "Армия дронов". Его проведут 24-25 июня.

Как отмечают в ведомстве, целью конкурса является объединение умений разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, которые будут работать над передовыми системами и технологиями для борьбы с беспилотниками.

"Новые технологии помогут бороться с враждебными дешевыми "шахедами" и не тратить мощные ресурсы наших сил ПВО", — отмечают в пресс-центре.

Миллионный контракт на реализацию разработки выделят разработчикам, чей продукт покажет свою эффективность, а украинские военные ее утвердят.

Присоединиться к конкурсу могут:

  • разработчики, у которых есть идеи разработок и мечтают их реализовать;
  • граждане, желающие показать уже созданные defense-tech разработки для борьбы с дронами;
  • те, кто уже занимается производством беспилотников.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо подавать заявки по ссылке.

В рамках "Армии дронов" ранее выбрали шестерых победителей. Они реализовали свои идеи и продемонстрировали ВСУ.

Напомним, США ввели санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БпЛА. Предприятия и один из работников отвечали за продажу и доставку тысяч деталей Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), в том числе тех, которые могут быть компонентами дронов.

Также мы писали, что Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас