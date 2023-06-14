Минцифры разыгрывает 1 млн долларов — кто может принять участие в конкурсе

Инженер собирает новый дрон. Фото: Freepik

В Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии по обнаружению и уничтожению дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

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Детали конкурса

Речь идет о конкурсе под названием Drone Hackathon Anti-Shahеd. Это уже второе ежегодное соревнование в рамках проекта "Армия дронов". Его проведут 24-25 июня.

Как отмечают в ведомстве, целью конкурса является объединение умений разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, которые будут работать над передовыми системами и технологиями для борьбы с беспилотниками.

"Новые технологии помогут бороться с враждебными дешевыми "шахедами" и не тратить мощные ресурсы наших сил ПВО", — отмечают в пресс-центре.

Миллионный контракт на реализацию разработки выделят разработчикам, чей продукт покажет свою эффективность, а украинские военные ее утвердят.

Присоединиться к конкурсу могут:

разработчики, у которых есть идеи разработок и мечтают их реализовать;

граждане, желающие показать уже созданные defense-tech разработки для борьбы с дронами;

те, кто уже занимается производством беспилотников.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо подавать заявки по ссылке.

В рамках "Армии дронов" ранее выбрали шестерых победителей. Они реализовали свои идеи и продемонстрировали ВСУ.

Напомним, США ввели санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БпЛА. Предприятия и один из работников отвечали за продажу и доставку тысяч деталей Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), в том числе тех, которые могут быть компонентами дронов.

Также мы писали, что Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.