Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Місія МВФ завершила роботу: здобутки України та прогнози на майбутнє arrow

Місія МВФ завершила роботу: здобутки України та прогнози на майбутнє

17 лютого 2023 21:39
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Місія МВФ по Україні завершила роботу: результати
Місія МВФ відзначила досягнення України у 2022 році
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми. Співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. 

Про це йдеться в релізі на сайті МВФ.

Читайте також:

Результати місії

"Ця угода, яку має схвалити керівництво МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, що підтримується Фондом", — йдеться в тексті.

Голова Місії Гевін Грей наприкінці обговорень заявив, що завдяки спільним зусиллям українського уряду та Національного банку виконано всі кількісні та індикативні завдання на кінець грудня, а також усі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня. 

Серед них – подання до парламенту пакета податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень, вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості, розробка концептуальної записки для системи соціального захисту, створення наглядової ради "Нафтогазу" та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектору.

Прогнози щодо української економіки

Грей констатував, що у 2022 році українська економіка скоротилася на 30%, менше ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. Водночас найближча перспектива погіршилася після затвердження місії в грудні, в тому числі через атаки на критичну інфраструктуру. Проте економіка пристосовується, і протягом року очікується поступове економічне відновлення.

"Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться важливими у 2023 році та надалі для покриття потреб у фінансуванні та сприяння забезпеченню стабільності. Зусилля щодо розширення випуску облігацій на внутрішньому ринку облігацій повинні продовжуватися, щоб забезпечити стабільне фінансування та усунути залежність від монетарного фінансування", — додав голова місії.

У МВФ також зауважили, що Нацбанк виважено реагує на надлишок ліквідності в банківській системі

"З початку війни широкомасштабні надзвичайні заходи, запроваджені в умовах воєнного стану, допомогли зберегти фінансову стабільність. Зараз триває підготовка до поступового скасування надзвичайних заходів з метою приведення місцевих норм у відповідність до міжнародних стандартів", — додав Гевін Грей.

Підтримка зусиль щодо вступу в ЄС

Грей наголосив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності бізнесу, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС. 

"Влада досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права, а також закладає основи для післявоєнного зростання, хоча порядок денний реформ у цих сферах залишається важливим", — додав представник Фонду.

Післявоєнна відбудова

У процесі післявоєнного відновлення важливу роль відіграватиме державний сектор, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими. 

Також в МВФ очікують, що до відбудови України долучиться й приватний сектор.

"Місія зустрілася з головою НБУ Пишним і міністром фінансів Марченком та іншими високопоставленими державними посадовцями і хотіла б подякувати владі за відкриті та конструктивні дискусії. Персонал МВФ сподівається на продовження тісної співпраці в найближчі тижні", — резюмував голова місії.

Нагадаємо, 13 лютого поновила свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо України. Дискусія стосувалася виконання умов програми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

21:50 Користувачі "довели до депресії" штучний інтелект ChatGPT: подробиці

21:49 Олександр Чайка: повернення до викладання акробатики після важкого поранення та протезування

21:30 "Складна погода": народна синоптикиня оприлюднила прогноз на завтра

21:27 "Реал" втратив двох зірок напередодні матчу з "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів

21:13 В уряді допоможуть працевлаштуватися деяким українцям: деталі програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:08 Шольц розповів про труднощі у союзників з постачанням Україні сучасного озброєння

20:46 Експерти показали, як мінялась ситуація з безробіттям в Україні від початку війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Ексклюзив

20:27 Київ накрив рясний снігопад: фото

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Новина з відео

14:35 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Ексклюзив

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Актуальне по темі

None 17 Лютий 20:33

Користувачі "довели до депресії" штучний інтелект ChatGPT: подробиці

None 17 Лютий 21:33

Олександр Чайка: повернення до викладання акробатики після важкого поранення та протезування

None 17 Лютий 20:51

"Складна погода": народна синоптикиня оприлюднила прогноз на завтра

None 17 Лютий 20:04

"Реал" втратив двох зірок напередодні матчу з "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB