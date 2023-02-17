Миссия МВФ по Украине завершила работу: результаты

Миссия МВФ завершила работу: достижения Украины и прогнозы на будущее
В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы. Сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала.
Об этом говорится в релизе на сайте МВФ.
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Результаты миссии
"Это соглашение, которое должно одобрить руководство МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой Фондом", — говорится в тексте.
Глава Миссии Гэвин Грэй в конце обсуждений заявил, что благодаря совместным усилиям украинского правительства и Национального банка выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также все пять структурных контрольных показателей на конец января.
Среди них — представление в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, создание наблюдательного совета "Нафтогаза" и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.
Прогнозы по украинской экономике
Грей констатировал, что в 2022 году украинская экономика сократилась на 30% меньше, чем ожидалось ранее, а инфляция начала замедляться. В то же время, ближайшая перспектива ухудшилась после утверждения миссии в декабре, в том числе из-за атак на критическую инфраструктуру. Однако экономика приспосабливается и в течение года ожидается постепенное экономическое восстановление.
"Своевременное оказание значительной внешней поддержки было критически важно для макроэкономической стабильности, и крупномасштабные выплаты будут оставаться важными в 2023 году и в дальнейшем для покрытия потребностей в финансировании и содействия обеспечению стабильности. Усилия по расширению выпуска облигаций на внутреннем рынке облигаций должны продолжаться, чтобы обеспечить стабильное финансирование устранить зависимость от монетарного финансирования", — добавил глава миссии.
В МВФ также отметили, что Нацбанк взвешенно реагирует на избыток ликвидности в банковской системе.
"С начала войны широкомасштабные чрезвычайные меры, введенные в условиях военного положения, помогли сохранить финансовую стабильность. Сейчас идет подготовка к постепенной отмене чрезвычайных мер с целью приведения местных норм в соответствие с международными стандартами", — добавил Гэвин Грей.
Поддержка усилий по вступлению в ЕС
Грей подчеркнул, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы по повышению производительности и конкурентоспособности бизнеса, чтобы помочь заложить основу для прочного послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС.
"Власть достигает прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывает основы для послевоенного роста, хотя повестка дня реформ в этих сферах остается важной", — добавил представитель Фонда.
Послевоенное восстановление
В процессе послевоенного восстановления важную роль будет играть государственный сектор, а меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут критически важны.
Также в МВФ ожидают, что к восстановлению Украины присоединится и частный сектор.
"Миссия встретилась с главой НБУ Пышным и министром финансов Марченко и другими высокопоставленными государственными должностными лицами и хотела бы поблагодарить власти за открытые и конструктивные дискуссии. Персонал МВФ надеется на продолжение тесного сотрудничества в ближайшие недели", — резюмировал глава миссии.
Напомним, 13 февраля возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда по Украине. Дискуссия касалась выполнения условий программы.