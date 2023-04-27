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Международная организация по миграции выплачивает денежную помощь: как получить 2,2 тыс. грн

27 апреля 2023 08:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь украинцам — как получить средства от Международной организации по миграции
Украинская национальная валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы имеют право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Минсоцполитики.

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Кому оказывают помощь

Финансовая помощь Международной организации по миграции распространяется на всю территорию Украины, на переселенцев из определенных регионов. Ее могут оформить уязвимые категории населения:

  • одинокая мать или отец, получающие пособие на детей;
  • женщины в связи с беременностью и родами;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи с двумя и более детьми;
  • пенсионеры, которым 65+.

Какая предусмотренная сумма финпомощи

Отмечается, что лица или семьи, которых выберет МОМ для выплат, будут получать по 2,2 тыс. грн на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.

Для этого Международная организация по миграции выделила около 700 млн грн для помощи украинцам. Поэтому средства могут получить около 100 тыс. человек.

Как оформить помощь

Для получения помощи нужно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в органах соцзащиты населения территориального общества или ЦНАПе.

После проверки информации и подтверждения категории программы, заявки отправят в офис МОМ. Далее организация решит оказывать ли финансовую помощь.

Также получить выплаты можно через платформу єДопомога, отправив соответствующую заявку. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ (если социальная категория населения позволяет).

Хотя первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился, однако украинцы, подпадающие под категорию получателей помощи, все еще могут получить деньги.

Информацию можно уточнить по тел. горячей линии — 0 800 215 015 или через е-мейл [email protected]

Напомним, в Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

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