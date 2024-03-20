Монобанк удосконалив деякі сервіси для клієнтів — що треба знати

Мобільний застосунок Моно. Фото: Monobank

У віртуальній фінустанові Monobank покращили роботу одного з важливих сервісів. Йдеться про послугу "Банка", завдяки якій збирають гроші на будь-які цілі.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

Читайте також:

Що змінилося у популярному сервісі в Monobank

За словами Гороховського, у сервіс додали можливість зберігати чужі "Банки". Це дозволить тримати всі важливі "Банки" разом і їх не доведеться шукати щоразу.

Також з'явилась можливість здійснювати моніторинг прогресу збору чи вивести його як віджет. Окрім того, є змога налаштовувати регулярні відрахування на попередньо вибрані "Банки".

Послуга надає можливість здійснювати перекази за системою IBAN, що спрощує збір коштів від бізнесу.

Співзасновник банку зауважив, що це лише на перший погляд може здаватися, що в новині нема нічого особливого, однак ті, хто займається волонтерством давно, добре знають, що збір можна збільшити удвічі, якби долучалися бізнеси (юрособи).

"IBAN відкриває таку можливість, бо юрособи не можуть просто так закидати на "Банку", їм треба реквізити", — повідомив він.

Які ще новинки у сервісі "Банка"

Також фондам надали можливість відкривати багато зборів одночасно. У найближчих планах — додати можливість закріплювати звіт у "Банку" після її розбиття. Звіти будуть доступні за посиланнями.

Гороховський окремо зауважив, що за допомогою послуги "Банка" загалом вже зібрали майже 50 млрд гривень.

Сервіс "Банка" є безпечним цифровим способом накопичення та збору грошей за допомогою різних інструментів, доступних у меню. Зокрема, її можна поповнювати через картки Моно чи запросити інших приєднатись до ініціативи. Також не є обов'язковим те, щоб запрошені користувачі були клієнтами відповідного сервісу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний ПриватБанк запропонував своїм клієнтам нову послугу. Відтепер вони мають можливість отримувати перекази SWIFT у польських злотих та європейській валюті без комісій через PKO Bank Polski SA.

Також ми писали, що в Monobank є кілька функцій, завдяки яким клієнтам буде легше користуватися послугами банку. А приховані "фішки" застосунку "Монобанк" допоможуть, наприклад, відправляти валюту без комісії.