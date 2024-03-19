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Валютні перекази — ПриватБанк надав клієнтам нові можливості

19 березня 2024 10:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк змінив правила валютних переказів — деталі
Банківська картка. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "ПриватБанк" запропонувала своїм клієнтам нову послугу. Відтепер вони мають можливість отримувати перекази SWIFT у польських злотих та європейській валюті без комісій через PKO Bank Polski SA.

Про це поінформував пресцентр банку.

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За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фінустанова розширила співпрацю з європейськими фінансовими установами. У березні поточного року ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в PKO Bank Polski SA.

Як уточнюють у банку, форма реквізитів для зарахування SWIFT-переказів через PKO Bank Polski доступна на сайті ПриватБанку:

  • розділ "Перекази SWIFT;
  • як отримати переказ SWIFT;
  • "Форми надання реквізитів для отримання переказів в іноземній валюті".

У пресслужбі зауважують, що є ключові переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк. Йдеться про:

  • відсутність обмежень за сумою;
  • можливість онлайн-відстеження переказів;
  • спецлінія підтримки для отримувачів SWIFT-переказів.

"Гроші зазвичай надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин", — додають у банку.

Також у фінустанові опублікували відеоінструкцію того, як отримати реквізити для SWIFT-переказу в застосунку "Приват24".

 

Тарифи на SWIFT-перекази

Восени 2023 року ПриватБанк затвердив єдині тарифи на грошові перекази за кордон та по Україні. Тоді йшлося про такий розмір тарифу — 0,5% від суми, проте не менше 5 UAH і не більше 100 USD (у гривневому еквіваленті за поточним курсом Національного банку України (НБУ).

У банку зазначали, що таким чином, єдиний тариф в Україні знизився удвічі, а максимальний розмір комісії зменшився у п'ять разів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.

Також у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

ПриватБанк
банки
зміни
грошові перекази
валюта

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