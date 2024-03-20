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Monobank улучшил некоторые сервисы — что изменилось

20 марта 2024 09:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Монобанк усовершенствовал некоторые сервисы для клиентов — что нужно знать
Мобильное приложение Моно. Фото: Monobank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В виртуальном банке Monobank улучшили работу одного из важных сервисов. Речь идет об услуге "Банка", благодаря которой собирают деньги на любые цели.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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По словам Гороховского, в сервис добавили возможность сохранять чужие "Банки". Это позволит держать все важные "Банки" вместе и их не придется искать каждый раз.

Также появилась возможность мониторинга прогресса сбора или вывести его как виджет. Кроме того, есть возможность настраивать регулярные отчисления на предварительно выбранные "Банки".

Услуга предоставляет возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.

Соучредитель банка отметил, что это лишь на первый взгляд может казаться, что в новости нет ничего особенного, однако те, кто занимается волонтерством давно, хорошо знают, что сбор можно увеличить вдвое, если бы приобщались бизнесы (юрлица).

"IBAN открывает такую возможность, потому что юрлица не могут просто так забросить на "Банку", им нужно реквизиты", — сообщил он.

Какие еще новинки в сервисе "Банка"

Также фондам предоставили возможность открывать много сборов одновременно. В ближайших планах — добавить возможность закреплять отчет в "Банке" после ее разбиения. Отчеты будут доступны по ссылкам.

Гороховский отдельно отметил, что с помощью услуги "Банка" в общей сложности уже собрали почти 50 млрд гривен.

Сервис "Банка" является безопасным цифровым способом накопления и сбора денег с помощью различных инструментов, доступных в меню. В частности, ее можно пополнять через Моно или пригласить других присоединиться к инициативе. Также необязательно то, чтобы приглашенные пользователи были клиентами соответствующего сервиса.

Что еще стоит знать

Напомним, что государственный ПриватБанк предложил своим клиентам новую услугу. Теперь они могут получать переводы SWIFT в польских злотых и европейской валюте без комиссий через PKO Bank Polski SA.

Также мы писали, что у Monobank есть несколько функций, благодаря которым клиентам будет легче пользоваться услугами банка. А скрытые "фишки" приложения "Монобанк" помогут, например, отправлять валюту без комиссии.

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