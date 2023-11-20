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Monobank розповів про проблеми з кешбеком у клієнтів

20 листопада 2023 11:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Монобанк може не нарахувати кешбек клієнтам — що відомо
Картка Monobank. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українській віртуальній фінустанові Monobank розповіли про те, коли можуть виникнути проблеми з кешбеком на різні категорії покупок. На випадки ненарахування скаржаться самі клієнти.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Проблеми з кешбеком у Monobank

Як зазначив один із клієнтів фінустанови, одна з улюблених особливостей Monobank часто не працює. Стверджує, що вже кілька разів стикався з ненарахування кешбеку за покупки. У службі банку повідомили, що він нібито не обирав необхідну категорію під час оплати, хоча все робив правильно.

"Декілька разів було, що кешбек не зараховувався. Вибирав потрібну категорію, МСС збігався, але кешбек не повертався. У якихось зверненнях у чат вони визнають провину і роблять перерахунок, а в якихось стоять на своєму. Немає бажання чилити в чаті по 30−40 хвилин заради кб 100−200 грн, тому кидаю цю справу. Пофіксіть, будь ласка, ці моменти з кешбеком", — повідомив він.

Пояснення від Monobank

Представники Monobank відреагували на скаргу, заначивши, що дійсно — у деяких випадках кешбек може не нараховуватись. Проте такі проблеми оперативно вирішують.

"Дійсно бувають ситуації, коли кешбек не нараховується автоматично. Такі ситуації ми розбираємо окремо в індивідуальному порядку", — зазначили у банку.

 

кешбек Монобанк
Джерело: Мінфін

Більше про Monobank

Нагадаємо, українська віртуальна фінустанова Monobank перевірить надійність власного мобільного застосунку. Тим, хто візьме участь у хакатоні "Баг Баунті", обіцяють великий грошовий приз.

Також ми повідомляли, що інформація про блокування карток Monobank у військовозобов'язаних є фейком та ІПСО, яке хочуть нав'язати українцям. Банк буде блокувати можливість використання карток тим, хто використовує для пропаганди бренд компанії.

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