Монобанк может не начислить кэшбек клиентам – что известно

Карта Monobank. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском виртуальном финучреждении Monobank рассказали о том, когда могут возникнуть проблемы с кэшбеком на разные категории покупок. На случаи неначисления жалуются сами клиенты.

Об этом сообщается на портале"Минфин".

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Проблемы с кэшбеком в Monobank

Как отметил один из клиентов финучреждения, одна из любимых особенностей Monobank зачастую не работает. Утверждает, что уже несколько раз сталкивался с неначислением кэшбека за покупки. В службе банка сообщили, что он якобы не выбирал необходимую категорию при оплате, хотя все делал правильно.

"Несколько раз было, что кэшбек не начислялся. Выбирал нужную категорию, МСС совпадал, но кэшбек не возвращался. В каких-то обращениях в чат они признают вину и делают пересчет, а в каких-то стоят на своем. Нет желания чилить в чате по 30-40 минут ради кб 100-200 грн, поэтому бросаю это дело. Пофиксите, пожалуйста, эти моменты с кэшбеком", — сообщил он.

Объяснение от Monobank

Представители Monobank отреагировали на жалобу, отметив, что действительно в некоторых случаях кэшбек может не начисляться. Однако такие проблемы оперативно решаются.

"Действительно бывают ситуации, когда кэшбек не начисляется автоматически. Такие ситуации мы разбираем отдельно в индивидуальном порядке", — отметили в банке.

Источник: Минфин

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Напомним, украинское виртуальное финучреждение Monobank проверит надежность собственного мобильного приложения. Тем, кто примет участие в хакатоне Баг Баунти, обещают большой денежный приз.

Также мы сообщали, что информация о блокировании карт Monobank в военнообязанных является фейком и ИПСО, которое хотят навязать украинцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.