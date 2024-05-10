У Монобанку з'явилася нова функція — Гороховський розповів, як це покращить збори грошей

Мобільний застосунок Monobank. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У банку Monobank з'явилася нова функція під назвою "Дружні банки", яка значно спрощує процес збирання коштів для спільної мети. Тепер будь-хто може приєднатися до збору коштів, створивши свою власну "дружню банку" з індивідуальним прогресом.

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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"Нещодавно ви могли помічати в соцмережах дружні збори, коли багато людей збираються разом, кожен у своєму банку, щоб досягти спільної мети. Тепер це стало офіційною функцією!" — оголосив він.

Як створити мінібанку у Моно

Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити мобільний додаток Monobank. Після цього організатор збору може створити "банку", до якої інші учасники можуть приєднатися, перейшовши за посиланням та натиснувши кнопку "Приєднатися до збору". Потім вони встановлюють власну ціль і діляться посиланням на свій збір. Зібрані кошти автоматично надходять до банки організатора, а кожен учасник бачить свій прогрес збору.

Джерело: t.me/OGoMono

"Тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!" — додав співзасновник Monobank.

Джерело: t.me/OGoMono

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші добрі справи. Крім того, "Конверти" допоможуть кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати своїми фінансами.

Ми також писали, що дослідження показують, що за останні три місяці донати на ЗСУ зробили 76% українців. Проте ті, хто збирає кошти, повідомляють про зменшення сум і важкість залучення донорів. Особливо великі благодійні фонди стверджують про зниження, але є й імовірність, що зросла кількість цільових пожертв — напряму знайомим бійцям.