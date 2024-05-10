В Монобанке появилась новая функция — Гороховский рассказал, как это улучшит сбор денег

Мобильное приложение Monobank. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У банка Monobank появилась новая функция под названием "Дружественные банки", которая значительно упрощает процесс сбора средств для общей цели. Теперь кто-либо может присоединиться к сбору средств, создав свою собственную "дружественную банку" с индивидуальным прогрессом.

Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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"Недавно вы могли замечать в соцсетях дружеское собрание, когда многие люди собираются вместе, каждый в своем банке, чтобы достичь общей цели. Теперь это стало официальной функцией!", — объявил он.

Как создать минибанку в Моно

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить мобильное приложение Monobank. После этого организатор сбора может создать "банк", к которому другие участники могут присоединиться, перейдя по ссылке и нажав кнопку "Присоединиться к сбору". Затем они устанавливают свою цель и делятся ссылкой на свой сбор. Собранные средства автоматически поступают в банк организатора, а каждый участник видит свой прогресс сбора.

Источник: t.me/OGoMono

"Теперь организаторам дружеских собраний проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья пересказали собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия!", — добавил соучредитель Monobank.

Источник: t.me/OGoMono

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

Мы также писали, что исследования показывают, что за последние три месяца донаты на ВСУ сделали 76% украинцев. Однако те, кто собирает средства, сообщают об уменьшении сумм и тяжести привлечения доноров. Особенно крупные благотворительные фонды утверждают о снижении, но есть и вероятность, что возросло количество целевых пожертвований напрямую знакомым бойцам.