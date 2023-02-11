Україна втратила позиції у важливому рейтингу через ризики війни

Невдовзі економіка країни відчує незначне скорочення реального ВВП

У Міжнародному рейтинговому агентстві Moody's знизили позиції України з Caa3 до Ca на тлі російсько-української війни. Також фахівці Investors Service змінили прогноз із негативного на стабільний.

Про це повідомляє пресцентр агентства.

Оцінка ризиків на тлі війни

Як зазначають укладачі рейтингу, позиції України знизили після оцінки ризиків, спричинених наслідками повномасштабної війни росії з Україною. На думку експертів агентства, основні ризики — скорочення стійкості державного боргу, можливість зростання реструктуризації боргів із втратами для кредиторів приватного сектору.

За оцінками аналітиків, реальний ВВП країни скоротився на близько 30% минулого року. Хоч приватний сектор продемонстрував стійкість і поступово адаптувався під складні обставини, війна завдасть довгострокового збитку виробничому потенціалу основних секторів економіки, зокрема через ракетні атаки. Шкоду інфраструктурі на грудень 2022 року оцінюють у 138 млрд доларів, що еквівалентно 70% ВВП 2021-го.

Прогнози аналітиків

У Moody's змінили свій подальший прогноз із негативного на стабільний. При цьому оцінюють подальше зниження рейтингу як можливе під час посилення війни та зростання збитків, завданих економіці країни.

Зниження рейтингу до Ca зроблене на основі зростання ризиків стійкості боргу країни на тлі війни та її наслідків для економіки.

Боргові зобов'язання за рейтингом Ca на відміну від рейтингу Саа є високоспекулятивними і, ймовірно, близькі до дефолту. Проте існує певна ймовірність виплати основної суми держборгу та відсотків за ним.

Невдовзі економіка країни відчує незначне скорочення реального ВВП на 2%. Проте експерти запевняють, що після цього очікується помірне відновлення економічної активності. Йдеться про 2024 рік. Це буде зумовлено великомасштабною реконструкцією.

Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявляли, що сукупно росія завдала збитків і руйнувань на суму 600−750 млрд доларів. Стільки коштуватиме повоєнна відбудова.