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Moody's понизило рейтинг Украины из-за войны: детали прогноза

11 февраля 2023 11:47
lis.jpg - Ксения Лисновская
Украина потеряла позиции в важном рейтинге из-за рисков войны
Вскоре экономика страны ощутит незначительное сокращение реального ВВП.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Международном рейтинговом агентстве Moody's снизили позиции Украины с Caa3 в Ca на фоне российско-украинской войны. Также специалисты Investors Service изменили прогноз с негативного на стабильный.

Об этом сообщает пресс-центр агентства.

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Оценка рисков на фоне войны

Как отмечают составители рейтинга, позиции Украины снизили после оценки рисков, вызванных последствиями полномасштабной войны россии с Украиной. По мнению экспертов агентства, основные риски — сокращение устойчивости государственного долга, возможность роста реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

По оценкам аналитиков, реальный ВВП страны сократился на около 30% в прошлом году. Хотя частный сектор продемонстрировал устойчивость и постепенно адаптировался под сложные обстоятельства, война нанесет долгосрочный ущерб производственному потенциалу основных секторов экономики, в том числе из-за ракетных атак. Ущерб инфраструктуре на декабрь 2022 года оценивают в 138 млрд долларов, что эквивалентно 70% ВВП в 2021 году.

Прогнозы аналитиков

У Moody's изменили свой дальнейший прогноз с негативного на стабильный. При этом оценивают дальнейшее снижение рейтинга как возможное при усилении войны и росте ущерба, нанесенного экономике страны.

Понижение рейтинга к Ca сделано на основе роста рисков устойчивости долга страны на фоне войны и ее последствий для экономики.

Долговые обязательства по рейтингу Ca в отличие от рейтинга Саа высокоспекулятивны и, вероятно, близки к дефолту. Однако существует определенная вероятность выплаты основной суммы госдолга и процентов по нему.

Вскоре экономика страны ощутит незначительное сокращение реального ВВП на 2%. Однако эксперты уверяют, что после этого ожидается умеренное возобновление экономической активности. Речь идет о 2024-м, это будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

Напомним, ранее во Всемирном банке заявляли, что совокупно россия нанесла ущерб и разрушениям на сумму 600-750 млрд долларов. Во столько обойдется послевоенное восстановление.

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