Кредити від МВФ — Україні додали до виконання список нових вимог

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: Ukrinform

У рамках другого перегляду кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна зобов'язалась виконати 12 додаткових вимог. Також залишились три старі структурні "маяки".

Це випливає з оновленого меморандуму МВФ.

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11 грудня Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику у рамках другого перегляду кредитної програми для України з цілим списком нових вимог.

З попередніх вимог Україна виконала 11, чотири з яких — із затримкою. Зокрема, не виконала "маяк" щодо створення концептуальної записки довкола програми "5-7-9" з пропозиціями залишити тільки для малих та середніх компаній. Його вирішили перенести на кінець березня 2024 року. Водночас, до кінця 2023-го треба виконати три "старі" маяки:

перегляд процедур управління держінвестиціями;

ухвалення Національної стратегії доходів;

затвердження законодавства для підвищення інституційної незалежності Спеціалізованої прокуратури (САП).

Також необхідна підготовка засад оздоровлення банків у консультаціях з Фондом гарантування вкладів та експертами МВФ. Це перенесли з кінця березня на кінець наступного року. "Маяк" введення методології оцінки ризиків під час здійснення нагляду" залишили на кінець червня.

12 додаткових маяків:

пошук джерел для нарощення власних надходжень до державної казни у 2024 році на 0,5% ВВП (кінець лютого);

зміна Кримінального процесуального кодексу України в частині розгляду справ ВАКС одним суддею чи колегією з трьох суддів (на кінець березня);

ухвалення закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) (на кінець червня);

проведення зовнішнього аудиту фінансового стану компаній теплокомуненерго, з розбивкою заборгованості до і після лютого 2022-го (на кінець червня);

проведення аудиту ефективності податкових пільг та втрат через це (на кінець липня);

ухвалення закону про створення нового суду для розгляду справ проти державних органів — НБУ, НАБУ та НАЗК (на кінець липня);

розробка політики державної власності держкомпаній, дивідендної політики та стратегії приватизації (на кінець серпня);

визначення найбільш постраждалих від війни держпідприємств та підготовка оцінки потенційних фіскальних та квазіфіскальних ризиків (на кінець вересня);

проведення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ (на кінець вересня);

за підтримки МВФ проведення діагностики довоєнного процесу підготовки середньострокового бюджету з метою посилення стратегічного підходу (на кінець жовтня);

ухвалення постанови з планом дій, що передбачать чіткий зв’язок між середньостроковим плануванням бюджету та капітальними видатками, а також визначення Мінфіну відповідальним за нагляд (на кінець грудня);

збереження всіх держбанків в управлінні Мінфіну, передання націоналізованих несистемних фінустанов до Фонду гарантування вкладів (постійний маяк).

Що ще варто знати

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Міжнародний валютний фонд виділить для України черговий транш на суму 900 млн доларів. Це відбувається в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF.

Також ми писали, що виконавча рада МВФ провела засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Йшлося про можливість нового фінансування для нашої держави.