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МВФ ждет от Украины выполнения дополнительных требований — что в списке

12 декабря 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты от МВФ — Украине добавили к выполнению список новых требований
Офис Международного валютного фонда. Фото: Ukrinform
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В рамках второго пересмотра кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) Украина обязалась выполнить 12 дополнительных требований. Также остались три старых структурных "маяка".

Это следует из обновленного меморандума МВФ.

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11 декабря Международный валютный фонд опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы для Украины с целым списком новых требований.

По предыдущим требованиям Украина выполнила 11, четыре из которых с задержкой. В частности, не выполнила "маяк" по поводу создания концептуальной записки вокруг программы "5-7-9" с предложениями оставить только для малых и средних компаний. Его решили перенести на конец марта 2024 года. В то же время, до конца 2023-го нужно выполнить три "старых" маяка:

  • пересмотр процедур управления госинвестициями;
  • принятие Национальной стратегии доходов;
  • утверждение законодательства по повышению институциональной независимости Специализированной прокуратуры (САП).

Также необходима подготовка основ оздоровления банков в консультациях с Фондом гарантирования вкладов и экспертами МВФ. Это перенесли с конца марта на конец следующего года. "Маяк" введения методологии оценки рисков при осуществлении надзора" оставили на конец июня.

12 дополнительных маяков:

  • поиск источников для наращивания собственных поступлений в государственную казну в 2024 году на 0,5% ВВП (конец февраля);
  • изменение Уголовного процессуального кодекса Украины по части рассмотрения дел ВАКС одним судьей или коллегией из трех судей (на конец марта);
  • принятие закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) (на конец июня);
  • проведение внешнего аудита финансового состояния компаний теплокоммунэнерго с разбивкой задолженности до и после февраля 2022-го (на конец июня);
  • проведение аудита эффективности налоговых льгот и потерь по этому поводу (на конец июля);
  • принятие закона о создании нового суда для рассмотрения дел против государственных органов — НБУ, НАБУ и НАПК (на конец июля);
  • разработка политики государственной собственности госкомпаний, дивидендной политики и стратегии приватизации (на конец августа);
  • определение наиболее пострадавших от войны госпредприятий и подготовка оценки потенциальных фискальных и квазифискальных рисков (на конец сентября);
  • проведение внешнего аудита эффективности НАБУ (на конец сентября);
  • при поддержке МВФ проведение диагностики довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета с целью усиления стратегического подхода (конец октября);
  • принятие постановления с планом действий, предусматривающих четкую связь между среднесрочным планированием бюджета и капитальными расходами, а также определение Минфина ответственным за надзор (на конец декабря);
  • сохранение всех госбанков в управлении Минфина, передача национализированных несистемных финучреждений в Фонд гарантирования вкладов (постоянный маяк).

Что еще стоит знать

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд выделит для Украины очередной транш на сумму 900 млн долларов. Это происходит в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF.

Также мы писали, что исполнительный совет МВФ провел заседание по обсуждению аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Речь шла о возможности нового финансирования для нашего государства.

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