Кредиты от МВФ — Украине добавили к выполнению список новых требований

МВФ ждет от Украины выполнения дополнительных требований — что в списке
В рамках второго пересмотра кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) Украина обязалась выполнить 12 дополнительных требований. Также остались три старых структурных "маяка".
Это следует из обновленного меморандума МВФ.
Дополнительные требования в рамках сотрудничества с МВФ
11 декабря Международный валютный фонд опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы для Украины с целым списком новых требований.
По предыдущим требованиям Украина выполнила 11, четыре из которых с задержкой. В частности, не выполнила "маяк" по поводу создания концептуальной записки вокруг программы "5-7-9" с предложениями оставить только для малых и средних компаний. Его решили перенести на конец марта 2024 года. В то же время, до конца 2023-го нужно выполнить три "старых" маяка:
- пересмотр процедур управления госинвестициями;
- принятие Национальной стратегии доходов;
- утверждение законодательства по повышению институциональной независимости Специализированной прокуратуры (САП).
Также необходима подготовка основ оздоровления банков в консультациях с Фондом гарантирования вкладов и экспертами МВФ. Это перенесли с конца марта на конец следующего года. "Маяк" введения методологии оценки рисков при осуществлении надзора" оставили на конец июня.
12 дополнительных маяков:
- поиск источников для наращивания собственных поступлений в государственную казну в 2024 году на 0,5% ВВП (конец февраля);
- изменение Уголовного процессуального кодекса Украины по части рассмотрения дел ВАКС одним судьей или коллегией из трех судей (на конец марта);
- принятие закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) (на конец июня);
- проведение внешнего аудита финансового состояния компаний теплокоммунэнерго с разбивкой задолженности до и после февраля 2022-го (на конец июня);
- проведение аудита эффективности налоговых льгот и потерь по этому поводу (на конец июля);
- принятие закона о создании нового суда для рассмотрения дел против государственных органов — НБУ, НАБУ и НАПК (на конец июля);
- разработка политики государственной собственности госкомпаний, дивидендной политики и стратегии приватизации (на конец августа);
- определение наиболее пострадавших от войны госпредприятий и подготовка оценки потенциальных фискальных и квазифискальных рисков (на конец сентября);
- проведение внешнего аудита эффективности НАБУ (на конец сентября);
- при поддержке МВФ проведение диагностики довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета с целью усиления стратегического подхода (конец октября);
- принятие постановления с планом действий, предусматривающих четкую связь между среднесрочным планированием бюджета и капитальными расходами, а также определение Минфина ответственным за надзор (на конец декабря);
- сохранение всех госбанков в управлении Минфина, передача национализированных несистемных финучреждений в Фонд гарантирования вкладов (постоянный маяк).
Что еще стоит знать
Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд выделит для Украины очередной транш на сумму 900 млн долларов. Это происходит в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF.
Также мы писали, что исполнительный совет МВФ провел заседание по обсуждению аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Речь шла о возможности нового финансирования для нашего государства.
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