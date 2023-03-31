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МВФ може остаточно схвалити програму рекордного фінансування України

31 березня 2023 08:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
МВФ може остаточно схвалити програму рекордного фінансування України
Йдеться про суму на понад 15 млрд доларів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання рекордного фінансування України. Йдеться про суму на понад 15 мільярдів доларів.

Про це свідчить графік роботи керівного органу Фонду.

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Деталі зустрічі

Як випливає з цієї інформації, у п'ятницю виконавча рада МВФ планує зібратися у своїй штаб-квартирі у Вашингтоні. Метою зустрічі стане розгляду питання щодо виділення Україні нової програми розширеного фінансування EFF на суму близько 15,6 мільярда доларів.

Зокрема, у документі вказано, що зустріч 31 березня стосуватиметься України. Тема: "Запит на розширену угоду в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) та перегляд результатів моніторингової програми за участю правління".

Що відомо про пакет допомоги

21 березня представникам української влади та Міжнародного валютного фонду вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF).

Програму мають намір поділити на два етапи. Перший буде спрямований на утримання стабільності, терміном на 12-18 місяців, а другий передбачатиме великі структурні реформи, націлені на зростання та євроінтеграцію.

В українському уряді заявляли, що в умовах рекордного дефіциту бюджету програма допомогла б фінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити взаємодію з іншими країнами-партнерами.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявляла, що Фонд працює над програмою щодо підтримки українського уряду, більшу частину коштів мають надати Сполучені Штати та Європейський Союз.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один із них — повномасштабна війна росії проти України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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