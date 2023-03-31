МВФ может окончательно одобрить программу рекордного финансирования Украины
В пятницу, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос рекордного финансирования Украины. Речь идет о сумме более 15 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствует график работы руководящего органа Фонда.
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Детали встречи
Как следует из этой информации, в пятницу исполнительный совет МВФ планирует собраться в своей штаб-квартире в Вашингтоне. Целью встречи станет рассмотрение вопроса о выделении Украине новой программы расширенного финансирования EFF на сумму около 15,6 миллиарда долларов.
В частности, в документе указано, что встреча 31 марта будет касаться Украины. Тема: "Запрос на расширенное соглашение в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и пересмотр результатов мониторинговой программы с участием правления".
Что известно о пакете помощи
21 марта представителям украинской власти и Международного валютного фонда удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF).
Программу намерены разделить на два этапа. Первый будет направлен на удержание стабильности сроком на 12-18 месяцев, а второй будет предусматривать большие структурные реформы, нацеленные на рост и евроинтеграцию.
В украинском правительстве заявляли, что в условиях рекордного дефицита бюджета программа помогла бы финансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить взаимодействие с другими странами-партнерами.
Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд работает над программой поддержки украинской власти, большую часть средств должны предоставить Соединенные Штаты и Европейский Союз.
Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.