МВФ перегляне програму EFF для України

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: google.com.ua

23 травня почне роботу місія із першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ). Робота буде зосереджена на виконанні політичних зобов'язань українського уряду.

Про це поінформувала пресслужба українського уряду.

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Перегляд програми EFF

Як зазначається, місія розпочне роботу в австрійському Відні. Йдеться про чотирирічну програму EFF на 15,6 млрд доларів, затверджену наприкінці березня 2023 року. Це частина великого пакета допомоги від країн "Групи семи" (G7) на суму 115 млрд доларів протягом дії програми.

Як розповіла раніше директорка Департаменту з питань комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулія Козак, робота представників МВФ буде зосереджена на виконанні політичних зобов'язань української влади і умов за цією програмою. Головно йдеться про сферу фіскальної політики, державного управління, а також політики обмінного валютного курсу.

"Звісно, перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для економіки", — зауважила вона.

Представниця Фонду нагадала, що у МВФ є як "базовий сценарій" розвитку подій за хороших умов, так і негативний, з огляду на невизначеність, пов'язану з війною.

Е-декларування для чиновників

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують від українських чиновників та народних депутатів виконання зобов’язань в рамках нової програми співпраці. Йдеться про відновлення електронного декларування, необхідність якого скасували на початку війни.

У МВФ наголосили, що українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.

Нагадаємо, у квітні в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.