МВФ пересмотрит программу EFF для Украины
23 мая начнет работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Работа будет сосредоточена на выполнении политических обязательств украинского правительства.
Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.
Просмотр программы EFF
Как отмечается, миссия приступит к работе в австрийской Вене. Речь идет о четырехлетней программе EFF на 15,6 млрд долларов, утвержденной в конце марта 2023 года. Это часть крупного пакета помощи от стран "Группы семи" (G7) на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.
Как рассказала ранее директор Департамента по вопросам коммуникаций Международного валютного фонда Джулия Козак, работа представителей МВФ будет сосредоточена на выполнении политических обязательств украинских властей и условий по этой программе. В основном речь идет о сфере фискальной политики, государственного управления, а также политике обменного валютного курса.
"Конечно, пересмотр будет учитывать последнее развитие в экономической и финансовой сферах, а также обновит перспективы и риски для экономики", — отметила она.
Представительница Фонда напомнила, что у МВФ есть как "базовый сценарий" развития событий при хороших условиях, так и негативный, учитывая неопределенность, связанную с войной.
Е-декларирование для чиновников
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что ожидают от украинских чиновников и народных депутатов исполнение обязательств в рамках новой программы сотрудничества. Речь идет о возобновлении электронного декларирования, необходимость которого была отменена в начале войны.
В МВФ подчеркнули, что украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. В частности, среди таких обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF это необходимо сделать до конца июля 2023 года.
Напомним, в апреле в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.