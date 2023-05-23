МВФ пересмотрит программу EFF для Украины

Офис Международного валютного фонда. Фото: google.com.ua

23 мая начнет работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Работа будет сосредоточена на выполнении политических обязательств украинского правительства.

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Читайте также:

Просмотр программы EFF

Как отмечается, миссия приступит к работе в австрийской Вене. Речь идет о четырехлетней программе EFF на 15,6 млрд долларов, утвержденной в конце марта 2023 года. Это часть крупного пакета помощи от стран "Группы семи" (G7) на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.

Как рассказала ранее директор Департамента по вопросам коммуникаций Международного валютного фонда Джулия Козак, работа представителей МВФ будет сосредоточена на выполнении политических обязательств украинских властей и условий по этой программе. В основном речь идет о сфере фискальной политики, государственного управления, а также политике обменного валютного курса.

"Конечно, пересмотр будет учитывать последнее развитие в экономической и финансовой сферах, а также обновит перспективы и риски для экономики", — отметила она.

Представительница Фонда напомнила, что у МВФ есть как "базовый сценарий" развития событий при хороших условиях, так и негативный, учитывая неопределенность, связанную с войной.

Е-декларирование для чиновников

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что ожидают от украинских чиновников и народных депутатов исполнение обязательств в рамках новой программы сотрудничества. Речь идет о возобновлении электронного декларирования, необходимость которого была отменена в начале войны.

В МВФ подчеркнули, что украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. В частности, среди таких обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF это необходимо сделать до конца июля 2023 года.

Напомним, в апреле в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.