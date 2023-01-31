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МВФ улучшил мировой прогноз на 2023 год: детали

31 января 2023 08:03
lis.jpg - Ксения Лисновская
МВФ улучшил глобальный прогноз на 2023 год
Прогноз повысили всего на 0,2%
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Международном валютном фонде (МВФ) улучшили ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.

Это следует из обновленного обзора "Перспективы мировой экономики" (WEO), пишет Укринформ.

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Согласно документу, ожидается, что мировой рост сократится с оценочных 3,4% в прошлом году до 2,9% в 2023 году. После чего повысится до 3,1% в 2024 году.

Хотя прогноз на этот год теперь лучше на 0,2%, чем ожидалось ранее, он продолжает оставаться ниже исторического уровня за период с 2000 года в 3,8%.

Из негативных факторов, замедляющих темпы роста: повышение процентных ставок центробанков в рамках борьбы с высокой инфляцией, война россии в Украине.

COVID-19 в Китае, который является одной из влиятельных экономик мира, замедлил рост в 2022 году, однако недавняя отмена ограничений открыла путь к более быстрому восстановлению.

В то же время мировая инфляция упадет с 8,8% в 2022-м до 6,6% в 2023-м, до 4,3% в 2024-м.

Хотя баланс рисков для мировой экономики продолжает склоняться к ухудшению ситуации, однако они уменьшились.

Экономический спад

В 2023 году в мире ожидается существенный экономический спад. Экономика столкнется с рецессией в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию.

По данным Центра экономики и бизнес-исследований, в 2023 году более высокие расходы на заимствования, направленные на преодоление инфляции, приведут к сокращению экономик ряда стран.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

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