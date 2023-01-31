МВФ улучшил глобальный прогноз на 2023 год

МВФ улучшил мировой прогноз на 2023 год: детали
В Международном валютном фонде (МВФ) улучшили ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.
Это следует из обновленного обзора "Перспективы мировой экономики" (WEO), пишет Укринформ.
-
Бразильская футбольная команда разбилась в ДТП с участием автобуса
-
Одесская спортсменка привезла бронзу с престижного турнира по карате
-
Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции
-
Почти 128 тысяч ликвидированных оккупанов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
В Украине некоторые банки снизили курс валют: какая сейчас ситуация на рынке
-
Иран считает Украину одним из виновников взрывов на военных заводах, — СМИ
-
Оккупанты бьют по Одессе, потому что она была и будет украинская, — Братчук
-
Бывший боевик "Вагнера" рассказал о зверствах наемников в Украине
-
Лидер "Динамо" будет играть в одной лиге с Мудриком: сколько "Борнмут" заплатит за Илью Забарного
-
Терракт в пакистанской мечети: количество жертв приближается к сотне
Прогнозы по мировой экономике
Согласно документу, ожидается, что мировой рост сократится с оценочных 3,4% в прошлом году до 2,9% в 2023 году. После чего повысится до 3,1% в 2024 году.
Хотя прогноз на этот год теперь лучше на 0,2%, чем ожидалось ранее, он продолжает оставаться ниже исторического уровня за период с 2000 года в 3,8%.
Из негативных факторов, замедляющих темпы роста: повышение процентных ставок центробанков в рамках борьбы с высокой инфляцией, война россии в Украине.
COVID-19 в Китае, который является одной из влиятельных экономик мира, замедлил рост в 2022 году, однако недавняя отмена ограничений открыла путь к более быстрому восстановлению.
В то же время мировая инфляция упадет с 8,8% в 2022-м до 6,6% в 2023-м, до 4,3% в 2024-м.
Хотя баланс рисков для мировой экономики продолжает склоняться к ухудшению ситуации, однако они уменьшились.
Экономический спад
В 2023 году в мире ожидается существенный экономический спад. Экономика столкнется с рецессией в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию.
По данным Центра экономики и бизнес-исследований, в 2023 году более высокие расходы на заимствования, направленные на преодоление инфляции, приведут к сокращению экономик ряда стран.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.
Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.
Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.