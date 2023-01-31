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МВФ прогнозує здешевшання нафти: коли чекати

31 січня 2023 12:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — МВФ прогнозує здешевшання
Цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Міжнародному валютному фонді прогнозують падіння світових цін на нафту. Зокрема, цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%.

Це випливає зі звіту World Economic Outlook за січень поточного року.

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Ціни на нафту

За підрахунками МВФ, тенденція до зниження спостерігатиметься також 2024 року. Ціни наступного року можуть впасти на 7,1%.

У Фонді розраховують, що середня вартість нафти марок Brent, Dubai Fateh та West Texas Intermediate становитиме 81,13 долара за барель 2023 року, 75,36 долара — 2024-го.

Окрім того, у МВФ очікують на здешевшання неенергетичної сировини цього року на 6,3%, 2024-го — на 0,4%.

Які зараз ціни на "чорне золото"

31 січня березневі ф'ючерси на Brent впали на 25 центів, до 84,6 долара за барель. Аналогічно знизилися ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на 44 центи, до 77,5 долара.

Здешевшання палива в Україні

В Україні цього року спостерігається здешевшання пального у роздрібі на кілька гривень. Зокрема, бензин категорії А-95 на українських АЗС зараз реалізують за 48,78 грн/л. Середня вартість А-92 — 47,55 грн/л. Ціна дизельного палива — 52,57 грн/л.  

Експерти пояснюють, що зниження цін на паливо відбулося через здешевшання нафти після новорічних свят. За словами економічного експерта Геннадія Рябцева, через низхідний тренд на ринку нафти у Європі подешевшали нафтопродукти, звідки закуповують паливо усі українські трейдери.

Падіння цін також відбувається і через нарощення постачань перед європейським ембарго нафтопродуктів, який набуде чинності 5 лютого. Після — очікується повільне здорожчання пального.

Нагадаємо, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що на АЗС державної компанії "Укрнафта" почнуть продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явиться у продажу з 1 лютого 2023 року.

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