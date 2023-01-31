Цены на нефть — МВФ прогнозирует удешевление

В этом году ожидается снижение стоимости на 16,2%

В Международном валютном фонде прогнозируют падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

Это следует из отчета World Economic Outlook за январь текущего года.

Цены на нефть

По подсчетам МВФ, тенденция к понижению будет наблюдаться также в 2024 году. Цены на следующий год могут упасть на 7,1%.

В Фонде рассчитывают, что средняя стоимость нефти марок Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate составит 81,13 доллара за баррель 2023 года, 75,36 доллара — в 2024-м.

Кроме того, в МВФ ожидают удешевления неэнергетического сырья в этом году на 6,3%, в 2024-м — на 0,4%.

Какие сейчас цены на "черное золото"

31 января мартовские фьючерсы на Brent упали на 25 центов, до 84,6 доллара за баррель. Аналогично снизились фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на 44 цента, до 77,5 доллара.

Удешевление топлива в Украине

В Украине в этом году наблюдается удешевление топлива в рознице на несколько гривен. В частности, бензин категории А-95 на украинских АЗС сейчас реализуют за 48,78 грн/л. Средняя стоимость А-92 — 47,55 грн/л. Цена дизельного топлива — 52,57 грн/л.

Эксперты объясняют, что снижение цен на топливо произошло из-за удешевления нефти после новогодних праздников. По словам экономического эксперта Геннадия Рябцева, из-за нисходящего тренда на рынке нефти в Европе подешевели нефтепродукты, откуда закупают топливо все украинские трейдеры.

Падение цен также происходит и из-за наращивания поставок перед европейским эмбарго нефтепродуктов, который заработает с 5 февраля. После — ожидается медленное подорожание горючего.

Напомним, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного топлива. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Также мы писали, что на АЗС государственной компании "Укрнафта" начнут продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появится в продаже с 1 февраля 2023 года.