Бізнес в Україні — українцям розширили доступ до даних про платників податків

В Україні розширили доступ до даних про платників податків
В Україні мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами. З цією метою розширили доступ до даних про платників податків.
Про таке рішення повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
-
На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн
-
Apple запускає нову платформу для прослуховування музики
-
У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів
-
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
-
Грузинський парламент відхилив скандальний закон про іноагентів
-
Влада рф хоче набрати до кінця року 400 тисяч контрактників, — ЗМІ
-
На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою
-
Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської
-
На початку вторгнення Папа Римський хотів поїхати до путіна, але йому відмовили
-
"Подорож не вдалась": прикордонники на Одещині затримали ухилянтів та перевізників
Які фінансові дані стануть доступні
Зазначається, що Мінфін розширив перелік податкової інформації в електронному кабінеті платника податків.
У відомстві пояснюють, що тепер через е-кабінет можна буде отримати інформацію про наявність контрагентів у переліку платників, які відповідають критеріям ризику платника податків.
Так, через електронний кабінет стане доступною низка даних про свого контрагента. Йдеться про:
- податкову адресу та інформацію про місце обліку;
- інформацію про посадовців та наявність відокремлених підрозділів;
- види економічної діяльності, наявність об'єктів оподаткування;
- заборгованість (податковий борг), нараховані фінансові зобов'язання;
- суму сплачених податків, зборів та платежів;
- наявні ліцензії, зупинення реєстрації ПН/РК та несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;
- товари згідно з УКТ ЗЕД та звітність з ТЦО;
- фінансовий результат до оподаткування, залишкову вартість основних засобів та нематеріальних активів, наявність експортних/імпортних операцій.
Як зауважують у міністерстві, обсяг розкриття даних визначається за згодою самих контрагентів. Їх можна отримати в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.
Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.