Бізнес в Україні — українцям розширили доступ до даних про платників податків

Так мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами

В Україні мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами. З цією метою розширили доступ до даних про платників податків.

Про таке рішення повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Які фінансові дані стануть доступні

Зазначається, що Мінфін розширив перелік податкової інформації в електронному кабінеті платника податків.

У відомстві пояснюють, що тепер через е-кабінет можна буде отримати інформацію про наявність контрагентів у переліку платників, які відповідають критеріям ризику платника податків.

Так, через електронний кабінет стане доступною низка даних про свого контрагента. Йдеться про:

податкову адресу та інформацію про місце обліку;

інформацію про посадовців та наявність відокремлених підрозділів;

види економічної діяльності, наявність об'єктів оподаткування;

заборгованість (податковий борг), нараховані фінансові зобов'язання;

суму сплачених податків, зборів та платежів;

наявні ліцензії, зупинення реєстрації ПН/РК та несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;

товари згідно з УКТ ЗЕД та звітність з ТЦО;

фінансовий результат до оподаткування, залишкову вартість основних засобів та нематеріальних активів, наявність експортних/імпортних операцій.

Як зауважують у міністерстві, обсяг розкриття даних визначається за згодою самих контрагентів. Їх можна отримати в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.