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В Україні розширили доступ до даних про платників податків

10 березня 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — українцям розширили доступ до даних про платників податків
Так мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами. З цією метою розширили доступ до даних про платників податків.

Про таке рішення повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Зазначається, що Мінфін розширив перелік податкової інформації в електронному кабінеті платника податків.

У відомстві пояснюють, що тепер через е-кабінет можна буде отримати інформацію про наявність контрагентів у переліку платників, які відповідають критеріям ризику платника податків.

Так, через електронний кабінет стане доступною низка даних про свого контрагента. Йдеться про:

  • податкову адресу та інформацію про місце обліку;
  • інформацію про посадовців та наявність відокремлених підрозділів;
  • види економічної діяльності, наявність об'єктів оподаткування;
  • заборгованість (податковий борг), нараховані фінансові зобов'язання;
  • суму сплачених податків, зборів та платежів;
  • наявні ліцензії, зупинення реєстрації ПН/РК та несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;
  • товари згідно з УКТ ЗЕД та звітність з ТЦО;
  • фінансовий результат до оподаткування, залишкову вартість основних засобів та нематеріальних активів, наявність експортних/імпортних операцій.

Як зауважують у міністерстві, обсяг розкриття даних визначається за згодою самих контрагентів. Їх можна отримати в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

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