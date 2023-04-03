МВФ требует вернуть е-декларирование доходов чиновников — когда дедлайн

В документе прописана конечная дата, до которой должен быть принят соответствующий закон

Украинские власти в рамках Меморандума относительно четырехлетней программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное е-декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, до которой должен быть принят соответствующий закон.

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

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Так, в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) Украина обязана до конца июля 2023 года вернуть отмененное е-декларирование.

"Будет принят закон о возобновлении обязанностей государственных служащих (но не участвуют непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения", — говорится в письме.

Также на конец июля 2023 года предполагается возобновление функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) проверять декларации об активах должностных лиц.

Кроме того, власти обязались обеспечить автоматическое внесение сведений из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновников относительно достоверного заполнения упрощенных деклараций во время действия военного положения (структурный маяк на конец октября текущего года).

Петиция о возврате отчетов чиновников о доходах

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал петицию украинцев, касающуюся требования возобновления обязанностей депутатов и других чиновников декларировать свое состояние.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину и введения военного положения чиновники сняли с себя обязанность декларировать доходы.

Автор петиции отмечал, что такое решение позволяет чиновникам заниматься коррупцией во время войны, поэтому необходимо декларирование вернуть. В ответе глава государства отметил, что на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, призванный вернуть декларирование в Украине, однако решение — за парламентом.

Также на важности возвращения электронного декларирования для госслужащих неоднократно отмечали послы стран "Группы семи".

Напомним, все граждане Украины до 1 мая 2023 обязаны подать декларации о доходах. Это касается также беженцев, выехавших за границу.