МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством — причины

Специалисты Фонда объяснили главные угрозы

Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны не признавать на законодательном уровне криптовалюту платежным средством. Специалисты объяснили главные опасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

Главные угрозы, которые несет цифровая валюта

В Фонде отметили, что широкое внедрение цифровой валюты в мире может иметь негативные последствия, способное подорвать эффективность монетарной политики.

В МВФ предполагают, что внедрение криптовалют также позволит обходить меры по управлению потоками капиталов, усиливая фискальные риски.

Там убеждены, что регулирование криптовалюты должно быть разумным, оно не должно подавлять инновации. При этом госсектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей.

В МВФ дали следующие рекомендации по обращению с криптовалютой:

разработать и обеспечить соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению, надзору ко всем участникам индустрии;

защищать денежно-кредитный суверенитет, стабильность путем укрепления рамок монетарной политики, не предоставлять цифровым активам статуса официальной валюты/законного платежного средства;

проанализировать и раскрыть фискальные риски и принять однозначный налоговый режим для криптовалюты;

установить правовую определенность цифровых активов и устранить юридические опасности;

создать общую систему мониторинга между разными нацагентствами и органами власти;

разработать международные механизмы сотрудничества для усиления надзора, обеспечения соблюдения правил криптоактивов;

следить за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;

опасаться чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживать эффективность мер по управлению ими;

укреплять глобальное сотрудничество по развитию цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.

Ситуация на рынке криптовалют

На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает колебаться, но с постоянной тенденцией к удорожанию. В пятницу, 24 февраля, ВТС находится на отметке 23,816 тыс. долларов. За сутки снова потерял 0,97%, однако за месяц прибавил 5,33%, а за год упал на 36,27%.

Напомним, американский инвестор Роберт Кийосаки высказался в поддержку Bitcoin (BTC), который в прошлом году существенно "просел", однако в 2023 году упорно растет в стоимости. Он уверен, что нужно вкладывать в первую криптовалюту.

Также мы писали, что в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.