МЗС України спростувало чергову брехню путіна про "зернові коридори"

Олег Ніколенко

Заяви президента рф володимира путіна про те, що нібито 45% зернових у рамках "зернової угоди" поставлено до європейських країн і лише 3% до Африки — не відповідають дійсності. Міністерство закордонних справ України опублікувала статистику експорту через "зерновий коридор" після чергової брехні путіна.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС спростували брехню путіна

Він наголосив, що росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу, а зазначена статистика не відповідає дійсності.

Відтак, за даними речника, з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу:

Африка — 2,9 млн тонн (11,6%);

Азія — 12,1 млн тонн (48,2%);

Європа — 10,1 млн тонн (40,2%).

"росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", — зауважив Ніколенко.

На переконання дипломата, Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність і світові ціни на продовольство стабілізувалися.

"Зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду", — підсумував речник МЗС.

Він також додав, що міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити москві використовувати продовольство як зброю, а Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки.

Ніколенко також зауважив, що Україна також вдячна ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження "зернової угоди" на 120 днів.

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.

Також ми писали, що представниця російського міністерства закордонних справ марія захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Додамо, раніше віцепрем’єр-міністр відновлення повідомляв, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.