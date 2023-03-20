МИД Украины опроверг очередную ложь путина о "зерновых коридорах"

Олег Николенко

Заявления президента рф владимира путина о том, что якобы 45% зерновых в рамках "зернового соглашения" поставлены в европейские страны и только 3% в Африку — не соответствуют действительности. Министерство иностранных дел Украины опубликовало статистику экспорта через "зерновой коридор" после очередной лжи путина.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В МИД опровергли ложь путина

Он подчеркнул, что россия не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу, а указанная статистика не соответствует действительности.

Следовательно, по данным спикера, с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через "зерновой коридор" 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка — 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия — 12,1 млн тонн (48,2%);

Европа — 10,1 млн тонн (40,2%).

"россии также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50 % продукции идет на поддержку азиатских стран", — отметил Николенко.

По мнению дипломата, Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность и мировые цены на продовольствие стабилизировались.

"Зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода", — подытожил представитель МИД.

Он также добавил, что международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить москве использовать продовольствие как оружие, а Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

Николенко также отметил, что Украина также благодарна ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления "зернового соглашения" на 120 дней.

Напомним, в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение, которое касается продолжения экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Также мы писали, что представитель российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

Добавим, ранее вице-премьер-министр восстановления сообщал, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.