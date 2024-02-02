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На 20 грн менше — в Україні впала ціна на "коштовний" продукт

2 лютого 2024 15:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни різко змінились — скільки коштують яйця в Україні
Покупець у супермаркеті. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Курячі яйця в українських магазинах різко змінились у вартості у січні 2024 року. Деякі з них подешевшали одразу на майже 20 гривень.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

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Як змінились ціни на яйця

За цією інформацією, зараз вартість яєць у супермаркетах у середньому становить 57,50 — 59,50 грн за один десяток, 106,07 грн — за 18 штук, 176,20 грн — за максимально велику коробку (30 штук).

Якщо порівнювати з цінами місяцем раніше, то тоді десяток яєць у середньому коштував від 63,17 до 63,57 грн.

Середня пачка з 18 штук — 112,30 грн, тобто на 6 грн дорожче.

 

ціни на яйця
Джерело: Мінфін

Пачка з 30 штук подешевшала за місяць найбільше. У січні у середньому велика упаковка коштувала 196,15. Тобто зараз втратила у вартості 20 грн.

 

ціни на яйця
Джерело: Мінфін

Думка експертів щодо цін

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, взимку куряче м'ясо подорожчало лише на 0,4%, до 134,1 грн/кг. Ситуація з вартістю цього товару залежить від експорту.

"Курятина могла бути ще дорожчою, бо зростають ціни на комбікорм, енергоресурси. Але через блокування польського кордону значна частина продукції залишилася всередині країни. Тому, наприклад, яйця на третину дешевші, ніж рік тому", — зауважив він.

Ціни на яйця в Україні рекордно зросли восени 2022 року. За інформацією Держстату, за рік подорожчали на понад 80%. Вартість перевищила 70 гривень за десяток й трималась на високому рівні до квітня 2023-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними ПриватБанку, у 2023 році клієнти найбільше витрачали кошти на продукти харчування — більш ніж 350 млрд грн (частка витрат на їжу знизилася з 48% до 45% від загальної суми витрат).

Також ми писали, що у Торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

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