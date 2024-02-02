Цены резко изменились — сколько стоят яйца в Украине

Покупатель в супермаркете. Фото: Unplush

Куриные яйца в магазинах резко изменились в стоимости в январе 2024 года. Некоторые из них подешевели сразу почти на 20 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

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Как изменились цены на яйца

По этой информации, сейчас стоимость яиц в супермаркетах в среднем составляет 57,50 — 59,50 грн за один десяток, 106,07 грн — за 18 штук, 176,20 грн — за максимально большую коробку (30 штук).

Если сравнивать с ценами месяцем ранее, то тогда десяток яиц в среднем стоил от 63,17 до 63,57 грн.

Средняя пачка из 18 штук — 112,30 грн, то есть больше на 6 грн.

Источник: Минфин

Пачка из 30 штук подешевела за месяц больше всего. В январе в среднем крупная упаковка стоила в 196,15. То есть, сейчас потеряла в стоимости 20 грн.

Источник: Минфин

Мнения экспертов относительно цен

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, зимой куриное мясо подорожало всего на 0,4%, до 134,1 грн/кг. Ситуация со стоимостью этого продукта зависит от экспорта.

"Курятина могла быть еще дороже, потому что растут цены на комбикорм, энергоресурсы. Но из-за блокирования польской границы значительная часть продукции осталась внутри страны. Поэтому, например, яйца на треть дешевле, чем год назад", — отметил он.

Цены на яйца в Украине рекордно выросли осенью 2022 года. По информации Госстата, за год подорожали более чем на 80%. Стоимость превысила 70 гривен за десяток и держалась на высоком уровне до апреля 2023-го.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным ПриватБанка, в 2023 году клиенты больше всего тратили средства на продукты питания — более 350 млрд грн (доля расходов на еду снизилась с 48% до 45% от общей суммы расходов).

Также мы писали, что в Торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены заоблачные.