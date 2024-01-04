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На 25% меньше — какой сфере грозит массовое увольнение работников

4 января 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок труда 2024 — какой сфере грозит увольнение четверти работников
Трудовая книга. Фото: dcz.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский рынок труда в 2024 году сохранит тенденцию прошлых лет. Большинство предприятий ключевых отраслей экономики намерены зафиксировать текущее количество работников, однако некоторые заявили о намерении существенного сокращения персонала.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка (НБУ).

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Каким сферам грозит увольнение работников

По данным проведенного опроса предприятий, некоторые из них серьезно настроены на изменения в объемах штатов — увольнение работников будет преобладать над наймом. Настроения в основном отрицательные только в нескольких отраслях, свидетельствуют итоги Индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

Так, предприятия промышленности планируют:

  • оставить текущую численность сотрудников — 78%;
  • взять на работу новых работников — 6%;
  • проведут увольнение — 15% (в 2,5 раза больше числа тех, кто планирует увеличить штат).

Планируют серьезные изменения строительные предприятия:

  • оставят действующее количество сотрудников — 70%;
  • наймут новых работников — 5%;
  • проведут увольнение — 25% (в пять раз больше тех, кто готов увеличить штат).

При этом строительные предприятия хоть и смягчили, однако третий месяц дают наиболее пессимистические оценки результатов деятельности (по итогам декабря 2023 года). Причина — сезонное снижение экономической активности, уменьшение инвестиционного спроса и нехватка квалифицированного персонала на фоне войны.

В сфере услуг ситуация может измениться следующим образом:

  • оставят текущую численность сотрудников — 80%;
  • наймут новых работников — 7%;
  • проведут увольнение — 13% (практически вдвое больше числа тех, кто готов увеличить штат).

Положительную динамику должна продемонстрировать область торговли. Там найм будет превалировать над увольнениями работников — 9% против 8%. Подавляющее большинство компаний этой сферы не планирует трогать количество сотрудников — 84%.

Следует отметить, что в Украине растет средняя заработная плата. В номинальном измерении на конец 2023 года составила 18,52 тыс. гривен, в следующем — должна повыситься до 21,8 тыс. гривен. На такие показатели рассчитывает правительство.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство выделило дополнительные средства на развитие бизнеса и создание предприятий для содействия занятости населения. Теперь бюджет, предусмотренный на предоставление грантов, превышает 3 млрд. гривен.

Также мы писали, что на рынке труда появляется немало разнообразных вакансий для пожилых людей. При этом с заработной платой выше средней в стране.

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