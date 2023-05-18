ПФУ розповів про проблеми щодо виплат пенсій: стосується всіх
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.
Про те, що робити у таких випадках та куди звертатися за роз'ясненнями, інформує пресслужба ПФУ.
Які проблеми із соцвиплатами
Як зазначили у фонді, питання перерахунку, призначення та виплат пенсій, житлових субсидій та лікарняних — найбільше цікавлять громадян.
За даними відомства, лише за минулий місяць консультанти Контакт-центру Пенсійного фонду надали понад 31 тисячу роз’яснень щодо чинних норм законодавства. Найчастіше телефонували жителі таких міст та областей:
- Київ — 22,1%;
- Дніпропетровської — 10,4%;
- Харківської — 10,1%;
- Київської — 5,1%;
- Одеської — 4,7%;
- Полтавської — 4,5%;
- Львівської — 4,4%;
- Донецької — 4,2%;
- Запорізької — 3,7%;
- Житомирської — 2,9%;
- Вінницької — 2,8%.
Які питання можна уточнити у ПФУ
У Пенсійному фонді розповіли, що консультанти можуть надати вичерпну інформацію на такі питання:
- здійснення перерахунку виплат пенсіонерам, які продовжують працювати;
- цьогорічна індексація пенсій;
- які існують умови призначення й виплати пенсій під час війни;
- призначення та виплати субсидій на оплату ЖКГ;
- отримання пенсійних посвідчень переселенцями;
- питання страхових виплат через тимчасову втрату працездатності та нещасні випадки на виробництві;
- подання документів до ПФУ онлайн;
- електронні лікарняні та трудові.
Громадяни можуть телефонувати у Контакт-центри за таким графіком:
- понеділок-п’ятниця з 8:00 до 20:00;
- субота — з 8:00 до 14:00, неділя — вихідний.
Номери телефонів, за якими консультанти нададуть відповідь на вищевказані питання:
- 0-800-503-753;
- 044-281-08-70;
- 044-281-08-71.
Більше про пенсії
Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.
Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.