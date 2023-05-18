ПФУ розповів про проблеми щодо виплат пенсій

Чоловік пенсійного віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Про те, що робити у таких випадках та куди звертатися за роз'ясненнями, інформує пресслужба ПФУ.

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Як зазначили у фонді, питання перерахунку, призначення та виплат пенсій, житлових субсидій та лікарняних — найбільше цікавлять громадян.

За даними відомства, лише за минулий місяць консультанти Контакт-центру Пенсійного фонду надали понад 31 тисячу роз’яснень щодо чинних норм законодавства. Найчастіше телефонували жителі таких міст та областей:

Київ — 22,1%;

Дніпропетровської — 10,4%;

Харківської — 10,1%;

Київської — 5,1%;

Одеської — 4,7%;

Полтавської — 4,5%;

Львівської — 4,4%;

Донецької — 4,2%;

Запорізької — 3,7%;

Житомирської — 2,9%;

Вінницької — 2,8%.

Які питання можна уточнити у ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, що консультанти можуть надати вичерпну інформацію на такі питання:

здійснення перерахунку виплат пенсіонерам, які продовжують працювати;

цьогорічна індексація пенсій;

які існують умови призначення й виплати пенсій під час війни;

призначення та виплати субсидій на оплату ЖКГ;

отримання пенсійних посвідчень переселенцями;

питання страхових виплат через тимчасову втрату працездатності та нещасні випадки на виробництві;

подання документів до ПФУ онлайн;

електронні лікарняні та трудові.

Громадяни можуть телефонувати у Контакт-центри за таким графіком:

понеділок-п’ятниця з 8:00 до 20:00;

субота — з 8:00 до 14:00, неділя — вихідний.

Номери телефонів, за якими консультанти нададуть відповідь на вищевказані питання:

0-800-503-753;

044-281-08-70;

044-281-08-71.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.