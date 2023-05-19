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На 45% больше: в ПФУ рассказали, у кого из украинцев более высокие пенсии

19 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
На 45% больше — у кого из украинцев более высокие пенсии
Пожилые люди в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда (ПФУ).

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Как отличаются пенсии украинцев

Так, по данным ПФУ, мужчины в среднем по стране получают 5,7 тысячи гривен, а женщины 3,92 тысячи гривен. Таким образом, средний размер пенсии женщин не дотягивает до средней по стране, которая составляет 5,2 тыс. грн.

Сейчас средние пенсионные выплаты и выше получают около 33% украинских пенсионеров.

Как свидетельствует майская статистика, самые маленькие средние выплаты традиционно — в Тернопольской области, где люди получают 3,99 тыс. грн. В то время как самые высокие — в Киевской области, около 7 тыс. грн.

Самые высокие средние пенсии в таких регионах:

  • Донецкий — 6,56 тыс. грн;
  • Луганский — 6,04 тыс. грн;
  • Днепропетровский — 5,8 тыс. грн;
  • Житомирский — 5,65 тыс. грн;
  • Ровенский — 5,48 тыс. грн;
  • Запорожский — 5,41 тыс. грн;
  • Харьковский — 5,24 тыс. грн.

Наибольшее количество пенсионеров получают выплаты от 2 до 3 тыс. грн. Ситуация выглядит так:

  • 9,9% — получает более 10 тыс. грн;
  • 23% — от 5 тыс. грн;
  • 15% — от 4 до 5 тыс. грн;
  • 21% — от 3 до 4 тыс. грн;
  • 29,8% — от 2 до 3 тыс. грн;
  • 0,6% — до 2 тыс. грн.

Финансирование выплат в мае

Несмотря на то, что в прошлом месяце был зафиксирован существенный недобор средств на сумму 3,9 млрд гривен, этот факт не должен повлиять на график пенсионных выплат. Задержка в финансировании не должно быть благодаря запасу прочности, накопленному в предыдущие месяцы. В Пенсионном фонде средств достаточно как для финансирования в мае, так и в последующие месяцы.

Как отмечают в ПФУ, в стране продолжается перечисление денежных средств гражданам. По состоянию на 17 мая на пенсионные выплаты направлено 37,7 млрд грн.

В фонде уточнили, что из этой суммы 8,3 млрд грн ушло на выплаты через отделения Укрпочты, 29,4 млрд грн — через уполномоченные финучреждения.

78% пенсионеров получают выплаты через банки. В частности, через ПриватБанк (4,56 млн или 54%), Ощадбанк (2,99 млн или 36%).

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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