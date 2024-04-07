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На АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

7 квітня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 8 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу не змінилися. Вартість бензину та дизпального, а також автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 8 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 8 квітня

За даними моніторингового сайту, 8 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,35 грн/л;
  • А-95 — 53,87 грн/л;
  • А-92 — 50,94 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,15 грн/л;
  • скраплений газ — 28,04 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,03 грн/л;
  • А-95 — 53,52 грн/л;
  • А-92 — 50,52 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,79 грн/л;
  • скраплений газ — 28,07 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 8 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 8 квітня

Восьмого квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG та RLS  — 49,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ціна на бензин в Україні може різко підвищитись. Це може статися, якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю, що спричинить зростання цін на нафту. 

М и також писали, що у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

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