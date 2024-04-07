Цены на топливо в Украине по состоянию на 8 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на топливо в Украине за последние сутки не изменились. Стоимость бензина и дизтоплива, а также автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 8 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 8 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,35 грн/л;

А-95 — 53,87 грн/л;

А-92 — 50,94 грн/л;

дизельное топливо — 54,15 грн/л;

сжиженный газ — 28,04 грн/л.

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,79 грн/л;

сжиженный газ — 28,07 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 8 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Восьмого апреля топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG и RLS — 49,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Напомним, цена на бензин в Украине может резко повыситься. Это может произойти, если Иран нанесет удар по Израилю, что повлечет за собой рост цен на нефть.

М и также писали, что в апреле украинцев могут ожидать новые цены на горючее. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.