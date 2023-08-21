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На АЗС подорожчало пальне: скільки коштує бензин 21 серпня

21 серпня 2023 08:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 21 серпня — на АЗС подорожчало пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні упродовж тижня великі мережі автомобільних заправних станцій не припиняли змінювати вартість пального. Змінились ціни на всі види бензинів та дизельне пальне, не подорожчав лише автомобільний газ.

Про це свідчить інформація на сайті Авто.Ріа.

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Як змінилися ціни за тиждень

Так, бензин категорії А-95+ за тиждень у середньому подорожчав на 0,39 грн, до 54,40 грн/л. Зараз у середньому його можна придбати за 54,11 грн/л, тоді як до повернення акцизів та податків на початку липня 2023 року коштував 46,24 грн/л.

Ціни на бензин категорії А-95 порівняно з попереднім тижнем теж змінилися, додавши 0,23 грн. Зараз у середньому таке пальне продають за 52,30 грн/л. З 1 липня ціна зросла на понад 6 грн.

Вартість бензину А-92 підвищилася за сім днів з 49,17 до 49,59 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС зросла з 51,50 до 51,59 грн/л. Тиждень тому коштував у середньому 51,16 грн/л.

бензин
Джерело: Авто Ріа

На популярних АЗС ціни 21 серпня такі:

 

ціни на бензин
Джерело: Авто Ріа

Що буде із цінами далі

На думку директора "групи А-95" Сергія Куюна, вартість пального в країні підвищиться на кілька гривень до кінця серпня 2023 року. Нині існує потенціал зростання вартості А-95 та дизелю на 2-3 грн. Ціни впритул наблизяться до 60 грн/л. Розцінки можуть змінитися наступним чином:

  • бензин подорожчає до 57–58 грн/літр;
  • дизельне пальне — до 55–56 грн/літр.

Більше про бензин

Раніше ми повідомляли, що на автозаправках дорожчає бензин та дизельне пальне уроздріб. Так, протягом тижня зросли ціни в економ- та середньому сегментах.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

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