Цены на бензин 21 августа — на АЗС подорожало горючее

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В Украине в течение недели крупные сети автомобильных заправочных станций не переставали менять стоимость горючего. Изменились цены на все виды бензинов и дизельное топливо,не подорожал только автомобильный газ.

Об этом свидетельствует информация на сайте Авто.Риа.

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Как изменились цены за неделю

Так, бензин категории А-95+ за неделю в среднем подорожал на 0,39 грн, до 54,40 грн/л. Сейчас его можно приобрести за 54,11 грн/л, тогда как до возвращения акцизов и налогов в начале июля 2023 года стоил 46,24 грн/л.

Цены на бензин категории А-95 по сравнению с предыдущей неделей тоже изменились, прибавив 0,23 грн. Сейчас в среднем такое горючее продают за 52,30 грн/л. С 1 июля цена выросла более чем на 6 грн.

Стоимость бензина А-92 повысилась за семь дней с 49,17 до 49,59 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС выросла с 51,50 до 51,59 грн/л. Неделю назад стоил в среднем 51,16 грн/л.

Источник: Авто Риа

На популярных АЗС цены 21 августа такие:

Источник: Авто Риа

Что будет с ценами дальше

По мнению директора "группы А-95" Сергея Куюна, стоимость горючего в стране повысится на несколько гривен до конца августа 2023 года. В настоящее время существует потенциал роста стоимости А-95 и дизеля на 2-3 грн. Цены вплотную приблизятся к 60 грн/л. Расценки могут измениться следующим образом:

бензин подорожает до 57–58 грн/литр;

дизельное топливо — до 55–56 грн/литр.

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Ранее мы сообщали, что на автозаправках дорожает бензин и дизельное топливо в розницу. Так, за неделю выросли цены в эконом- и среднем сегментах.

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