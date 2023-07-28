Бензин додав 1,5 грн/л — на АЗС підскочили ціни

Заправка авто. Фото: Unplush

На паливному ринку України дорожчає бензин та дизельне паливо у роздрібі. Так, протягом тижня зросли ціни на АЗС в економ- та середньому сегментах.

Такі дані моніторингу наводить Консалтингова група "А-95".

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За даними моніторингу, автозаправні станції економ- та середнього сегментів 21-28 липня оновили ціни на всі марки бензинів та дизель у бік підвищення. Ціновий діапазон: 0,3-1,4 гривні за літр.

Мережа "Приват" (зокрема, ANP, Avias) підвищила вартість на 1 гривні за літр. Бензин А-95 подорожчав до 48 гривні за літр, А-95+ — до 48,50 гривні за літр, бензин А-92 — до 47 гривні за літр, дизельне пальне — до 48 гривні за літр.

У мережі UPG "А-95" додав у ціні 0,50 гривні за літр, до 49 гривні за літр, дизель — на 0,90 гривні за літр, до 46,90 гривні за літр.

На АЗС KLO "А-95" і дизель зросли у вартості на 0,50 гривні за літр.

АЗС "Авантаж", де, як правило, найнижчі ціни, бензин подорожчав на 0,40-0,60 гривні за літр.

Решта АЗС, такі як "AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO та "Олас" підвищили ціни на 0,25-1,4 гривні за літр.

Ціни на бензини і дизель змінились так:

Джерело: А-95.ua

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