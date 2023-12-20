ФЛП ждут изменения в 2024 году — как будут работать лимиты годового дохода

Мужчина работает с бумагами. Фото: Unplush

Физические лица-предприниматели (ФЛП), пользующиеся упрощенной системой налогообложения, должны соблюдать ограничение по сумме полученных доходов. В случае превышения этого лимита ФЛП придется перейти на общую систему налогообложения.

О лимите дохода для ФЛП и о ставках единого налога рассказали Факты ICTV.

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Каким будет размер лимита дохода для ФЛП в следующем году

Лимиты дохода для ФЛП в 2024 году определяются следующим образом:

Годовой доход для плательщиков I группы (167 минимальных зарплат) — 1 185 700 грн.

Годовой доход для плательщиков ІІ группы (834 минимальных зарплат) — 5 921 400 грн.

Годовой доход для плательщиков ІІІ группы (1167 минимальных зарплат) — 8 285 700 грн.

Если ФЛП превышает установленный лимит, он автоматически переходит на другую группу или общую систему налогообложения, что может привести к увеличению суммы налогов.

Обратите внимание, что с 1 августа 2023 года отменили льготы для физических лиц-предпринимателей I и II групп, и они снова должны платить авансовые взносы по единому налогу согласно закону № 3219.

Какими будут ставки единого налога для ФЛП

Ставки единого налога для ФЛП в 2024 году остаются неизменными:

І группа — 302,80 грн в месяц (до 10% от размера прожиточного минимума).

ІІ группа — 1 420,00 грн (до 20% от размера минимальной зарплаты).

Плательщики Единого налога ІІІ группы уплачивают 5% или 3% (если они зарегистрированы плательщиками НДС) от дохода.

Относительно Единого социального взноса (ЕСВ), минимальная и максимальная суммы зависят от периода и составляют от 1562 до 26400 гривен. Ставка ЕСВ за себя для ФЛП также меняется в течение года, варьируясь от 4686 до 5280 гривен за квартал, что составляет 22% от минимальной зарплаты ежемесячно.

Напомним, что в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.