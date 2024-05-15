У Львівській області детективи БЕБ викрили фінансову компанію, яка організувала незаконний обмін криптовалюти

Детективи БЕБ фіксують порушення. Фото: esbu.gov.ua

У Львівській області детективи викрили в нелегальній діяльності фінансову компанію. Через цю установу конвертували віртуальні активи у гривню та виводили кошти в готівку.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Що відомо про порушення

Порушники організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Заявки на обмін криптовалюти в готівку надходили в Telegram-бот. Після цього замовник отримував смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.

Також за участю власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа особі". Замовнику послуги надавали реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. Такі операції проводилися без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках. До того ж порушники виводили віртуальні активи через підсанкційну російську платформу.

Детективи провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 мільйонів гривень, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Згідно з ухвалами суду, наклали арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 мільйона гривень в еквіваленті. Ці кошти зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, інтернет-шахраї виманили в одесита 32 тисячі доларів. Чоловік був переконаний, що укладає угоду з придбання токена Lifeform (LFT) через онлайн-сервіс обміну цифрових валют Binance.

Також ми повідомляли про затримання одного з ранніх біткоїн-інвесторів, засновника Bitcoin.com Роджера Вера. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків та поданні неправдивих декларацій. Такі махінації завдали Податковій службі збитків на суму понад 48 мільйонів доларів.