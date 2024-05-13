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Шахрайство з криптою — в Одесі у чоловіка виманили десятки тисяч доларів

13 травня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Аферисти виманили у чоловіка, який хотів купити криптовалюту, 32 тис. дол.
Зловмисник у мережі. Фото ілюстративне: sputniknews.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Інтернет-шахраї виманили у жителя Одеси 32 тисячі доларів. Чоловік думав, що купує криптовалюту через онлайн-сервіс обміну цифрових валют Binance. 

Про це повідомляє видання "Думская".

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За даними правоохоронців, чоловік побачив в одній із груп Telegram повідомлення з активним посиланням про продаж криптоактиву. Згодом він натиснув на посиланням, яке перевело його на біржу Binance. Користувач був переконаний, що укладає угоду з придбання токена Lifeform (LFT). 

"Чоловік перейшов за цим посиланням та здійснив три транзакції на платформі "Бінанс" через Web3-гаманець, перерахувавши 32 тисячі доларів США з метою придбання зазначеної валюти, яка виявилася фейковою, що підтвердила служба підтримки "Бінанс", — повідомляє поліція.

Одесит хотів придбати криптовалюту і став жертвою інтернет-шахраїв
Скриншот Telegram/Думская. Новости. Война в Украине

Нагадаємо, керівник технологічної компанії Block Джек Дорсі припускає, що у 2030 році вартість біткоїна перевищить мільйон доларів США. 

Раніше в адміністрації Байдена розкритикували законопроєкт про зберігання BTC.

криптовалюта
шахрайство
грошові перекази
біткоїн

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