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Во Львовской области разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту

15 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили финансовую компанию, которая организовала незаконный обмен криптовалюты
Детективы БЭБ фиксируют нарушения. Фото: esbu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во Львовской области детективы разоблачили в нелегальной деятельности финансовую компанию. Через это учреждение конвертировали виртуальные активы в гривну и выводили средства наличными.

Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

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Что известно о нарушении

Нарушители организовали незаконную деятельность ряда обменных пунктов. Теневые конвертационные услуги производились под прикрытием лицензии финансовой компании. Заявки на обмен криптовалюты в наличные поступали в Telegram-бот. После этого заказчик получал SMS-сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.

Также с участием владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме "лицо лицу". Заказчику услуги предоставляли реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно. Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. К тому же нарушители выводили виртуальные активы через подсанкционную российскую платформу.

Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 миллионов гривен, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Согласно постановлениям суда, наложили арест на виртуальные активы на сумму почти 28,5 миллиона гривен в эквиваленте. Эти средства хранятся на одной из известных криптобирж.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, интернет-мошенники выманили у одессита 32 тысячи долларов. Мужчина был убежден, что заключает соглашение о приобретении токена Lifeform (LFT) через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

Также мы сообщали о задержании одного из ранних биткоин-инвесторов, основателя Bitcoin.com Роджера Вера. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных деклараций. Такие махинации нанесли Налоговой службе ущерб на сумму более 48 миллионов долларов.

инвестиции
биткоин
криптовалюта
Бюро экономической безопасности
нарушения

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