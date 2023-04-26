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Сплата податку на майно: українцям запропонували новий сервіс

26 квітня 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податок на майно — українцям пропонують калькулятор для розрахунку
Підрахунки сум на калькуляторі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній податкові службі України розробили новий сервіс, який дозволить українцям оперативно та правильно розрахувати податок на майно. Пропонують скористатися спеціальним калькулятором.

Про це інформує пресцентр ДПС.

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Калькулятор податку на майно

Як зазначають у відомстві, тепер на офіційному порталі Державної податкової служби громадяни мають можливість самостійно здійснювати  розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізосіб.

Окрім того, новий онлайн-сервіс має посприяти підвищенню обізнаності та якості сплати податку на нерухомість.

Відтак, кожен охочий може скористатися "Калькулятором податку на майно" розміщено на порталі ДПС у блоці "Е-Сервіси".

Кому потрібно платити податок

Варто зауважити, що в Україні у 2023 році податок на квартири та будинки стягують за новими правилами. У разі його несплати доведеться заплатити чималі штрафи.

Як зазначають фахівці, податок стосується виключно тих власників квартир, площа яких перевищує 60 квадратів, та будинків площею від 120 "квадратів".

Податківці пояснюють, що якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа не має бути вищою за 180 квадратних метрів. Водночас цьогоріч не потрібно сплачувати податки тим, у кого нерухомість в окупації чи зоні бойових дій.

Розмір податку не може перевищувати 1,5% мінімалки за звітний рік. У 2023-му платять за 2022-й, тому йдеться про 97,5 гривень за квадратний метр.

Штрафи за несплату податку

Громадянин, отримавши повідомлення про нарахування податку нерухомість, повинен сплатити його упродовж двох місяців.

Якщо протермінувати сплату терміном до 30 днів, то до суми податку додадуть штраф у вигляді 10%. У разі, якщо сплата податку протермінована більш ніж на 30 днів, то штраф становитиме 20% від суми податку.

Нагадаємо, в Україні запровадили компенсацію за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

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