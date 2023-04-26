Налоговую службу перезагрузят — какие изменения ожидаются

Экземпляр Налогового кодекса Украины. Фото: ucap.io

Государственную налоговую службу Украины ждут серьезные изменения. В Верховной Раде (ВРУ) зарегистрировали проект закона о перезагрузке ведомства.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

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Перезагрузка ГНС

Как отметил чиновник, условия перезагрузки Государственной налоговой такие же, как и в отношении Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы.

"Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с продолжающейся диджитализацией. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залогом прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов", — сообщил Гетманцев.

В частности, проект закона предусматривает:

проведение конкурса с участием международников на должность руководителя этого ведомства;

гарантирование независимости нового главы ГНС в течение всего периода работы;

осуществление полной переаттестации служащих;

выплата "достойной" оплаты труда налоговикам.

Недополучение налогов в 2022-м

Следует отметить, что украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучил налоговых поступлений. В частности, начиная с летних месяцев, таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды, отмечал Гетманцев.

Так, план по налогам в 2022 году был выполнен на 4/5. Согласно закону о госбюджете-2022, налоговые поступления в общий фонд должны были составлять 1,1 трлн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе Украины был разработан новый сервис, который позволит украинцам оперативно и правильно рассчитать налог на имущество. Предлагают воспользоваться специальным калькулятором.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.