Налоговую службу перезагрузят — какие изменения ожидаются

Налоговую службу ждут серьезные изменения: детали
Государственную налоговую службу Украины ждут серьезные изменения. В Верховной Раде (ВРУ) зарегистрировали проект закона о перезагрузке ведомства.
Об этом рассказал глава Налогового комитета ВР Данило Гетманцев.
Перезагрузка ГНС
Как отметил чиновник, условия перезагрузки Государственной налоговой такие же, как и в отношении Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы.
"Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с продолжающейся диджитализацией. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залогом прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов", — сообщил Гетманцев.
В частности, проект закона предусматривает:
- проведение конкурса с участием международников на должность руководителя этого ведомства;
- гарантирование независимости нового главы ГНС в течение всего периода работы;
- осуществление полной переаттестации служащих;
- выплата "достойной" оплаты труда налоговикам.
Недополучение налогов в 2022-м
Следует отметить, что украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучил налоговых поступлений. В частности, начиная с летних месяцев, таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды, отмечал Гетманцев.
Так, план по налогам в 2022 году был выполнен на 4/5. Согласно закону о госбюджете-2022, налоговые поступления в общий фонд должны были составлять 1,1 трлн гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной налоговой службе Украины был разработан новый сервис, который позволит украинцам оперативно и правильно рассчитать налог на имущество. Предлагают воспользоваться специальным калькулятором.
Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.