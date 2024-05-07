Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow За якої умови курс біткоїна оновить максимум — думка аналітика arrow

За якої умови курс біткоїна оновить максимум — думка аналітика

7 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Аналітик Метью Хайленд розповів, за якої умови біткоїн оновить історичний максимум
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: иpanthermedia/vostock-photo
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Курс біткоїна може оновити історичний максимум. Аби це сталося, криптовалюта має подолати бар'єр супротиву на позначці 67,5 тисяч доларів.

Про це в суботу, 4 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) аналітик Метью Хайленд.

Читайте також:

Які прогнози щодо зростання вартості біткоїна зробив аналітик

Метью Хайленд зазначив, що покупці не зможуть із першої спроби взяти штурмом бар'єр у 67,5 тисячі доларів. У такому разі ціна скоригується, після чого знову піде вгору. На графіку з'явиться бичачий патерн, а внаслідок цього вартість криптовалюти поб'є березневий рекорд, сягнувши до кінця травня щонайменше 80 тисяч доларів.

"Якщо ми одразу не проб'ємо перепону на рівні 67,5 тисяч доларів, то протягом місяця на графіку сформується реверсивний патерн (перевернута голова та плечі, які ми часто бачимо). Ця структура стане відмінною базою для висхідного руху", — йдеться в повідомленні Хайленда.

Нагадаємо, біткоїн-аналітик Віллі Ву вважає, що біткоїн коштуватиме мільйон доларів. Такої ціни криптовалюта може досягти до 2035 року.

Також ми повідомляли про те, що аналітики банку Standart Chartered прогнозують подешевшання біткоїна до 50 тисяч доларів.

курс валют
інвестиції
біткоін
криптовалюта
прогнози
економіка
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень