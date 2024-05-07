Аналітик Метью Хайленд розповів, за якої умови біткоїн оновить історичний максимум

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: иpanthermedia/vostock-photo

Курс біткоїна може оновити історичний максимум. Аби це сталося, криптовалюта має подолати бар'єр супротиву на позначці 67,5 тисяч доларів.

Про це в суботу, 4 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) аналітик Метью Хайленд.

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#BTC



IF we don't break straight through $67.5k then something like this forming over the next month would make sense for a bottom pattern reversal (Inverse Head and Shoulders Pattern which we see often)



It would be great setup to propel the next leg up: pic.twitter.com/vxSUuM9MWC — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) May 4, 2024

Які прогнози щодо зростання вартості біткоїна зробив аналітик

Метью Хайленд зазначив, що покупці не зможуть із першої спроби взяти штурмом бар'єр у 67,5 тисячі доларів. У такому разі ціна скоригується, після чого знову піде вгору. На графіку з'явиться бичачий патерн, а внаслідок цього вартість криптовалюти поб'є березневий рекорд, сягнувши до кінця травня щонайменше 80 тисяч доларів.

"Якщо ми одразу не проб'ємо перепону на рівні 67,5 тисяч доларів, то протягом місяця на графіку сформується реверсивний патерн (перевернута голова та плечі, які ми часто бачимо). Ця структура стане відмінною базою для висхідного руху", — йдеться в повідомленні Хайленда.

Нагадаємо, біткоїн-аналітик Віллі Ву вважає, що біткоїн коштуватиме мільйон доларів. Такої ціни криптовалюта може досягти до 2035 року.

Також ми повідомляли про те, що аналітики банку Standart Chartered прогнозують подешевшання біткоїна до 50 тисяч доларів.