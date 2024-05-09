Биткоин впервые выставили на продажу на Prozorro — стартовая цена BTC

Монета биткоин. Фото: bitcoin.com

На торговой платформе Prozorro Продажи выставили 0,1 биткоина, впервые в истории этого сайта. Аукцион запланирован на 14 мая.

Об этом известно со страницы лота на торговой платформе Prozorro.

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Продавец предлагает купить 0,146 биткоина за ориентировочную сумму от 350 до 400 тысяч гривен по рыночной стоимости. Стартовая цена лота составляет 188 тысяч гривен.

Среди необходимой документации для покупки выделяют документы, подтверждающие источники поступления средств, а также заверения, что средства не были получены преступным путем.

Какой сейчас курс биткоина

Курс BTC за последние сутки вырос почти на 1 500 грн. По состоянию на 9 мая цена биткоина составляет 2 412 702,70 гривен.

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Что еще стоит знать

Напомним, в последнее время стоимость биткоина стремительно растет. До конца 2024 года цена этой криптовалюты может достичь новой рекордной отметки — в четверть миллиона долларов.

Мы также писали, что курс биткоина может обновить исторический максимум. Чтобы это произошло, криптовалюта должна преодолеть барьер сопротивления на отметке 67,5 тысячи долларов.