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На Prozorro впервые продают биткоин — какая стартовая цена лота

9 мая 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Биткоин впервые выставили на продажу на Prozorro — стартовая цена BTC
Монета биткоин. Фото: bitcoin.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На торговой платформе Prozorro Продажи выставили 0,1 биткоина, впервые в истории этого сайта. Аукцион запланирован на 14 мая.

Об этом известно со страницы лота на торговой платформе Prozorro.

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Продавец предлагает купить 0,146 биткоина за ориентировочную сумму от 350 до 400 тысяч гривен по рыночной стоимости. Стартовая цена лота составляет 188 тысяч гривен.

Среди необходимой документации для покупки выделяют документы, подтверждающие источники поступления средств, а также заверения, что средства не были получены преступным путем.

Какой сейчас курс биткоина

Курс BTC за последние сутки вырос почти на 1 500 грн. По состоянию на 9 мая цена биткоина составляет 2 412 702,70 гривен.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в последнее время стоимость биткоина стремительно растет. До конца 2024 года цена этой криптовалюты может достичь новой рекордной отметки — в четверть миллиона долларов.

Мы также писали, что курс биткоина может обновить исторический максимум. Чтобы это произошло, криптовалюта должна преодолеть барьер сопротивления на отметке 67,5 тысячи долларов.

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