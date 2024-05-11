Біткоін здорожчає до мільйона доларів — відомо, коли це станеться

Логотип біткоїна. Фото: Bloomberg

Співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі поділився своїм прогнозом щодо ціни біткоїна. Він висловив думку, що невдовзі вартість цієї криптовалюти перевищить 1 мільйон доларів.

Своїм прогнозом бізнесмен поділився в інтерв'ю Piratewires.

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"Не знаю. Більше... принаймні, мільйона. Я думаю, що він досягне цієї цифри і вийде за її межі", — відповів Дорсі на запитання про те, якою буде ціна біткоїна у 2030 році.

Колишній гендиректор Twitter також зазначив, що в біткоїні цікава не тільки його ціна, а й проведена над ним робота.

"Найдивовижніше в біткоїні, крім історії його заснування, те, що кожен, хто працює над ним, або отримує зарплату, або купує його для себе — кожен, хто докладає хоч якихось зусиль, щоб зробити його кращим, — робить кращою всю екосистему, що змушує ціну зростати. Це цікава екосистема і рух, як ніщо інше. Він багато чому мене навчив", — підсумував бізнесмен.

Який зараз курс біткоїна

Курс BTC за останню добу знизився на 0,19% або на 4 614,84 грн. Станом на 11 травня ціна біткоїна становить 2 401 428,26 гривень.

Ціна біткоїна 11 травня 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, останнім часом вартість біткоїна стрімко зростає. До кінця 2024 року ціна цієї криптовалюти може сягнути нової рекордної позначки — у чверть мільйона доларів.

Ми також писали, що на торговій платформі Prozorro вперше виставили на продаж біткоїн. Стартова ціна лота більш ніж удвічі менше за ринкову вартість: 188 тисяч гривень замість 350–400 тис. грн.